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https://sport.mail.ru/news/olympics/30312538/
7 июля 2017, 11:02 | Олимпизм | Чемпионат.com

РУСАДА представило списки тестируемых российских спортсменов

Российское антидопинговое агентство, получившее разрешение проводить тестирование под наблюдением Британского антидопингового агентства, опубликовало списки тестируемых российских спортсменов.

Российское антидопинговое агентство получившее разрешение проводить тестирование под наблюдением Британского антидопингового агентства опубликовало списки тестируемых российских спортсменов. Увеличить
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В национальный пул, в который вошли ведущие российские спортсмены, включены 383 человека.

В расширенный пул (молодые спортсмены и резервисты) — 173 фамилии.

В число тестируемых РУСАДА включены девять олимпийских чемпионов: Вик Уайлд (сноуборд), Евгений Тищенко (бокс), Хаджимурат Гацалов (борьба), Алексей Волков (биатлон), Александр Дьяченко (гребля на байдарках и каноэ), Тагир Хайбулаев (дзюдо), Евгений Дементьев (лыжные гонки), Александр Третьяков (скелетон) и Руслан Захаров (шорт-трек), сообщает пресс-служба РУСАДА.
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Новости Олимпийских игр

РУСАДА опубликовало списки тестируемых российских спортсменов

РУСАДА опубликовало списки тестируемых российских спортсменов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало списки спортсменов, которые вошли в национальный и расширенный пулы тестирования. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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