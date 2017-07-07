РУСАДА представило списки тестируемых российских спортсменов
Российское антидопинговое агентство, получившее разрешение проводить тестирование под наблюдением Британского антидопингового агентства, опубликовало списки тестируемых российских спортсменов.
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В национальный пул, в который вошли ведущие российские спортсмены, включены 383 человека.
В расширенный пул (молодые спортсмены и резервисты) — 173 фамилии.
В число тестируемых РУСАДА включены девять олимпийских чемпионов: Вик Уайлд (сноуборд), Евгений Тищенко (бокс), Хаджимурат Гацалов (борьба), Алексей Волков (биатлон), Александр Дьяченко (гребля на байдарках и каноэ), Тагир Хайбулаев (дзюдо), Евгений Дементьев (лыжные гонки), Александр Третьяков (скелетон) и Руслан Захаров (шорт-трек), сообщает
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