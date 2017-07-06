РУСАДА опубликовало списки тестируемых российских спортсменов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специальное распоряжение, касающееся борьбы с допингом, будет подписано в правительстве РФ в понедельник, 10 июля. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.