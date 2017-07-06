РУСАДА опубликовало списки тестируемых российских спортсменов
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало списки спортсменов, которые вошли в национальный и расширенный пулы тестирования. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию
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