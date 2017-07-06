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6 июля 2017, 16:20 | Олимпизм | ТАСС

РУСАДА опубликовало списки тестируемых российских спортсменов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало списки спортсменов, которые вошли в национальный и расширенный пулы тестирования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

27 июня WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию <nobr>допинг-тестов</nobr> под наблюдением Британского антидопингового агентства. Увеличить
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27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка.
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Новости Олимпийских игр

Мутко: Правительство РФ 10 июля подпишет распоряжение по борьбе с допингом

Мутко: Правительство РФ 10 июля подпишет распоряжение по борьбе с допингом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специальное распоряжение, касающееся борьбы с допингом, будет подписано в правительстве РФ в понедельник, 10 июля. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
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6 июля

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