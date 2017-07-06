СМИ: Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга в $40 млн
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС /. Организаторы летних Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе прошлого года, обратятся в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой помочь в погашении долга перед кредиторами в размере 130 млн реалов (около 40 млн долларов). Об этом сообщил директор по связям с общественностью оргкомитета «Рио-2016» Марио Андрада, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«МОК может помочь нам получить рычаги влияния, помочь в диалоге с правительством», — сказал Андрада. По его словам, глава оргкомитета Карлос Артур Нузман на следующей неделе встретится с представителями МОК в Швейцарии, чтобы обсудить этот вопрос.
Стоимость Олимпиады-2016
В середине июня Агентство по управлению олимпийским наследием (АУОН) — созданный при Министерстве спорта Бразилии орган — обнародовало доклад, согласно которому стоимость проведения Олимпийских игр в
Две других статьи бюджета ОИ-2016 приходятся на работы по возведению городской инфраструктуры ($8,2 млрд) и бюджет оргкомитета соревнований «Рио-2016» ($2,8 млрд). Таким образом, общая стоимость Игр достигла 43,2 млрд реалов ($13,2 млрд), хотя изначально — в 2009 году, когда Рио-де- Жанейро был выбран для проведения ОИ-2016 — власти планировали уложиться в 28,8 млрд реалов ($8,78 млрд).
Финансовый кризис в
Данные об увеличении стоимости Олимпиады были обнародованы на фоне борьбы властей штата
О введении в регионе чрезвычайного положения в экономической сфере руководство штата
XXXI летняя Олимпиада прошла в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter