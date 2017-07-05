Оргкомитет Игр-2016 в Рио попросил у МОК помощи, чтобы покрыть долги в $40 млн

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Как сообщил пресс-секретарь оргкомитета Марио Андрада, глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман на следующей неделе встретится с представителями МОК в штаб-квартире организации в Швейцарии.

«МОК может помочь нам получить рычаги влияния, а также помочь в диалоге с правительством», — заявил Андрада.

Как отмечает агентство, в МОК в ответ на соответствующий запрос отметили, что, согласно контракту, долговые обязательства лежат на городе и стране, организовывавших Игры.

«МОК по-прежнему готов предложить свои помощь и опыт. Однако для этого нам необходима надежная и понятная информация от ответственных лиц, которой у нас, к сожалению, на данный момент нет. Как только нам будет представлена ясная картина, мы сможем решить, как мы можем помочь в будущем», — заявили в МОК.

В декабре сообщалось, что оргкомитет «Рио-2016» не расплатился по некоторым счетам, в том числе не компенсировал Международному паралимпийскому комитету (IPC) около 3,7 миллиона долларов. Незадолго до старта самой Олимпиады сообщалось, что дефицит бюджета оргкомитета составляет 121−151 миллион долларов.