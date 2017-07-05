Оргкомитет Игр-2016 в Рио попросил у МОК помощи, чтобы покрыть долги в $40 млн
Оргкомитет Олимпийских игр-2016 в
Рио-де-Жанейро обратился за помощью к Международному олимпийскому комитету (МОК), чтобы покрыть кредиторскую задолженность в размере 130 миллионов реалов (около 40 миллионов долларов), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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«МОК может помочь нам получить рычаги влияния, а также помочь в диалоге с правительством», — заявил Андрада.
Как отмечает агентство, в МОК в ответ на соответствующий запрос отметили, что, согласно контракту, долговые обязательства лежат на городе и стране, организовывавших Игры.
«МОК
В декабре сообщалось, что оргкомитет «Рио-2016» не расплатился по некоторым счетам, в том числе не компенсировал Международному паралимпийскому комитету (IPC) около 3,7 миллиона долларов. Незадолго до старта самой Олимпиады сообщалось, что дефицит бюджета оргкомитета составляет 121−151 миллион долларов.
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