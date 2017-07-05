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5 июля 2017, 15:56 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко: Госмонополиям запрещено тратить бюджетные деньги на выплаты спортивным агентам

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Госмонополии и компании с государственным участием не имеют права тратить бюджетные средства на выплаты спортивным агентам и приобретение игроков, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em><span class=error>Госмонополии</span> и компании с государственным участием не имеют права тратить бюджетные средства на выплаты спортивным агентам и приобретение игроков заявил <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Мутко в среду выступил с докладом в Госдуме РФ в рамках «правительственного часа».

«Мы отрегулировали эту тему. Прописали в поправках, на что госмонополии и компании с государственным участием имеют право тратить деньги. Мы запретили тратить из бюджетов деньги на выплаты агентам, на приобретение игроков. Во-вторых, давайте посмотрим на это иначе. Госмонополии в целом тратят огромные средства на спорт — не только на команды. Это и фонд поддержки олимпийцев, поддерживаем ветеранов, детские спортивные школы, различные программы», — сказала Мутко, выступая в среду в Госдуме РФ.
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МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Подавать в суд на зарубежные СМИ, которые занимаются антироссийской пропагандой, бесперспективно, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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