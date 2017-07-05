Мутко: Госмонополиям запрещено тратить бюджетные деньги на выплаты спортивным агентам
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Госмонополии и компании с государственным участием не имеют права тратить бюджетные средства на выплаты спортивным агентам и приобретение игроков, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Мутко в среду выступил с докладом в Госдуме РФ в рамках «правительственного часа».
«Мы отрегулировали эту тему. Прописали в поправках, на что госмонополии и компании с государственным участием имеют право тратить деньги. Мы запретили тратить из бюджетов деньги на выплаты агентам, на приобретение игроков.
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