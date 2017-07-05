«Это была чистая авантюра». Как 10 лет назад Сочи получил Олимпиаду
Детективная история от первого лица, как всего за два года получить зимнюю Олимпиаду в субтропиках. И заставить Путина кричать от радости.
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Видимо, что-то случилось...
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Ровно 10 лет назад, 5 июля 2007 года, в три часа утра по московскому времени президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге неторопливо поднялся на сцену отеля Real Intercontinental в Гватемале, открыл конверт и сказал одно слово: «Сочи». Впервые Россия получила право на проведение зимних Олимпийских игр. Как ни относись к этому событию спустя столько лет, очевидно одно: это была великая ночь, которая вошла в историю российского спорта.
Заместитель главного редактора «Чемпионата» Евгений Слюсаренко нашёл идеального собеседника для такой даты: Елена Аникина, председатель правления заявочного комитета «Сочи-2014», — человек, имевший к заявке нашего города самое прямое отношение с момента очередного возникновения этой, казалось бы, фантастической и нереальной затеи: провести зимнюю Олимпиаду в субтропиках.
«Какие могут быть горы в Ясной Поляне?»
— Весной 2005 года я услышал об очередной, третьей за 15 лет идее подать заявку Сочи на зимнюю Олимпиаду и отреагировал, как и большинство: «Опять? Это уже не смешно». Сочи пытались выдвинуть и в советские времена, и в новейшие российские, и всегда это воспринималось как анекдот.
— Когда сейчас говорят о
— То есть идея Олимпиады в Сочи возникла именно тогда?
— Нет. Это 2004 год примерно, впереди было ещё много шагов. Сначала мы заказали исследование у канадской компании Ecosign — можно ли вообще в сочинских горах
«Самаранч сказал: «Вряд ли вы победите»
— Вы тогда понимали, что ввязываетесь в проект, у которого просто нет шансов?
— Тогда — нет. Сейчас, конечно, понятно, что это была чистая авантюра. Если бы ко мне теперь
— Вам
— Помню, у нас была встреча с
— В 2006—2007 годах в Сочи на месте будущих олимпийских объектов не было в буквальном смысле ничего, пустота. Что вы показывали членам оценочной комиссии МОК и другим специалистам, регулярно туда приезжавшим?
— Вы правы, в горах во многих местах были только козьи тропы и гуляющие коровы.
— Ну, а что можно было сделать за оставшийся год до выборов?
— Ну, по крайней мере построить представительское жильё в горах, куда можно приглашать гостей. Потанин лично принял решение и профинансировал строительство шале, оно до сих пор там стоит, во время Игр там был центр бобслея. Мы его называли «тирольский домик», потому что строила его австрийская компания. Перед ней поставили задачу — сдать под ключ за пять месяцев, что было непросто. Австрийцы работали круглосуточно, но помню, как за час до приезда очередных важных гостей мы ещё
«Построить на месте трассы американские горки? Вы о чём?»
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— Публично — никогда, это в МОК просто не принято. Честно говоря, я не всегда это понимаю, я как раз сторонник полной правды. У них же принято или хорошо, или ничего. Какие бы ни были провальные мероприятия, они всегда будут говорить: есть прогресс, всё замечательно. Потому что МОК критику организаторов воспринимает как критику самих себя. Это они доверили, это был их риск, и им же полностью разделять ответственность.
— А непубличные разговоры?
— Один на один они, конечно, могут
А Стори более жёсткий и строгий. Если мы ему предлагали
— Хорошо, а за счёт чего в итоге наша заявка перевесила конкурентов?
— Думаю, нам просто поверили. За два года мы сумели расположить к себе членов МОК, которые, собственно говоря, и нажимали кнопки во время голосования. Сколько же мы с Чернышенко провели встреч, сколько налетали по всему миру, скольким людям пожимали руки! Глупо было конкурировать с Зальцбургом в плане инфраструктуры и опыта проведения соревнований. Мы сделали ставку на человеческие отношения. Мы рассказывали о своей мечте и предлагали дружбу и просили о помощи. Кое с кем я поддерживаю добрые отношения до сих пор — можно сказать дружим семьями.
— Вот так просто подходили и дружили — хоть и сами признаете, что в начале мало ориентировались в этом мире?
— У нас были фантастические зарубежные консультанты — думаю, лучшие среди всех
— Согласитесь, когда вы говорите о человеческих отношениях и одновременно больших финансовых возможностях, то трудно удержаться от иронии. «Так сколько чемоданов занесли?» — сталкивались с такими намёками?
— Конечно сталкивались. И, естественно, в реальности это невозможно. Даже разговоры об этом грозят такими репутационными и судебными рисками, что мало кто на такое пойдет. Тем более в массовом порядке. «Купить» несколько десятков членов МОК — как вы себе это представляете? Все они — самодостаточные, профессиональные люди со своим кодексом чести, для них членство в МОК — высокое звание, которое нельзя уронить. Да, мы старались быть гостеприимными, приглашали в театры, на концерты, возили в хорошие рестораны, дарили мелкие сувениры, угощали икрой. Но всё это не выходило за рамки, которые предусмотрены комиссией по этике МОК. Другого и быть не могло.
«Путин закричал от радости»
— Когда вы поняли:
— Когда к заявке активно подключилось государство. Президент России начал постоянно упоминать про кандидатуру Сочи, и мы догадались:
— Почему?
— Представьте, если бы мы проиграли, то подвели бы не только себя лично. Мы бы подвели первое лицо страны. По нашей просьбе и рекомендации он вышел на сцену, разделил с нами все риски и всю ответственность взял на себя. Сразу после окончания презентации Путин сел в самолёт и улетел на очередные рабочие встречи по своему графику. Когда через несколько часов объявили нашу победу, с ним связались по спецсвязи в самолёте, рассказывают, что он закричал от радости. Понятно, какую значимость для него имела эта победа.
— Считается, что Путин одним своим визитом в Гватемалу принёс Сочи много голосов.
— Так и есть. Он повёл себя в Гватемале максимально правильно — как гость, а не хозяин. Ходил на встречи, торжественные ужины, практически без охраны, без протокольных церемоний. Но самое главное: он готовился ко всем встречам, он про каждого члена МОК знал любую деталь биографии. Я слышала, как он общался, это было действительно круто. В духе: «Я помню вашу бронзу в 1976 году, жаль, что вам тогда не повезло». Эти пара дней до выборов окончательно всё перевернули. Визит, поведение и активное участие Путина стали решающим фактором для нашей победы.
— Когда Рогге взял конверт, вы уже знали, что внутри?
— Конечно нет. Я внимательно смотрела на Дениса Освальда, который в то время возглавлял комиссию по подсчёту голосов и медленно ходил по сцене
«Мы должны извиниться за то, что допустили в свой дом мошенников»
— После Игр в Сочи прошло уже три с половиной года, и вы, конечно, понимаете, что отношение к ним сейчас в мире не самое однозначное. Стоит ли вообще отмечать эту дату — 10 лет?
— Конечно, стоит. Наша заявка и победа продемонстрировали всему миру, как можно совершить чудо, если вся страна объединится вокруг
Многие члены МОК, главы международных федераций открыто это говорят и сейчас. Конечно же, печальная ситуация с допинговым скандалом повлияла на общую оценку Игр. Но точка ещё не поставлена, идёт расследование. Дождёмся результатов.
— Возможно, дело не только в допинге, но и в обвинениях в гигантском бюджете или коррупции — это я перечисляю только навскидку.
— У меня подход к этому вопросу достаточно непопулярный. Концепция МОК сейчас состоит в том, что Игры должны быть дешёвыми. Считается, что города перестали подавать заявки, потому что проведение Олимпиад стало дорогим процессом. Гласно или негласно подразумевается, что в этом виноваты и Сочи, которые всех «испугали»:
— В чём вы не согласны?
— Мне кажется, это принципиально неправильный подход, и я не стесняюсь об этом говорить публично. Город и страна, которые проводят Игры, вправе решать самостоятельно, сколько им потратить денег на подготовку и проведение. Захотели поставить дорогую мебель в отеле или провести фантастические церемонии открытия и закрытия — сделали. Как захотели мы тогда привезти на сессию МОК в Гватемалу отдельным самолётом каток с оборудованием для льда — привезли. Это же до сих пор одно из самых сильных впечатлений у гватемальцев, многих членов МОК и гостей той сессии. Представьте себе: тропический дождь, а посреди города на льду, который даже не видно
Получается странная ситуация: вместо благодарности стране за готовность затратить большие средства на создание инфраструктуры, культурной программы и много другого, что даже не является обязательным — многие из спортивного сообщества за это нас критикуют. В чём логика? В Сочи мы потратили средства не только и не столько на Олимпиаду — мы фактически построили новый город со всей сопутствующей инфраструктурой. И всё это осталось в нашей стране, активно используется, является нашим уникальным наследием. У нас в заявочном комитете был девиз: Put Sochi on the Map («Нанесём Сочи на карту») — мир просто не знал такого города! А теперь его знают все.
— Что касается допинга, надо признать, люди имеют право критиковать нас — мы сами дали повод.
— Конечно, это ужасная история с точки зрения репутации. Я вот какой образ приведу. Когда мы репетировали наши выступления перед презентациями
Прошло 10 лет, мы провели фантастические Игры и, конечно же, должны до конца разобраться, что же произошло, где мы прокололись с антидопинговой борьбой, как так получилось, что в нашем «доме» орудовали мошенники. Мы должны извиниться — хотя бы за то, что не доконтролировали, не досмотрели… Мы обязательно должны довести все расследования до конца и создать новый подход, новую систему антидопинговой работы в стране. Именно этим занимается независимая комиссия Виталия Смирнова. Мне кажется, что надо как можно скорее довершить эту работу и признать наши ошибки. Пока это не будет сделано — не стоит удивляться, что многие относятся к нам негативно и продолжают жёстко критиковать.
— Вы сами сейчас чем занимаетесь после ухода из Олимпийского комитета России прошлой осенью?
— Несмотря на уход из ОКР и свою работу в
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