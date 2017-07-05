Мутко: Подавать в суд на зарубежные СМИ из-за негатива в адрес РФ бесперспективно

В последние годы в ряде иностранных СМИ выходили публикации, в которых содержались обвинения в применении допинга в российском спорте. В частности, большой резонанс вызвали документальные фильмы немецкого телеканала ARD. Дорогомиловский суд Москвы в январе отклонил иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к ARD о защите чести и достоинства и отказался обязать телеканал опровергнуть информацию о ней из фильма, а также принести извинения спортсменке.

«Это все бесперспективно (подавать в суд на западные СМИ, которые негативно отзываются о РФ) и найти предмет преследования невозможно, они все сами тщательно продумывают. Мы все мониторили, видели, кто сюда приехал, какие были телевизионные бригады, их цели. Но мы исходили из того, что надо заниматься своим делом. Мы видели реакцию самих команд, когда Роналду, имея миллионы людей в социальных сетях пишет “спасибо, Казань” — тут все понятно. Надо двигаться вперед и делать выводы», — сказал Мутко, выступая в среду в Госдуме РФ.