Мутко: РФ будет письменно настаивать о компенсации на случай отмены турниров в стране
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская сторона обязательно будет настаивать о компенсации расходов на случай отмены спортивных соревнований на территории России и на включении соответствующего пункта в соглашения о проведении турниров, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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МОК после серии
«Обязательно будет такой пункт, — сказал Мутко в рамках “правительственного часа” в Госдуме РФ, отвечая на вопрос об обязательной компенсации в случае отмены соревнований. — Теперь мы такое типовое соглашение подключили, настаивать будем об этом при подписании».
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