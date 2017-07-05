Мутко: РФ будет письменно настаивать о компенсации на случай отмены турниров в стране

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МОК после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта рекомендовал международным федерациям отказаться от проведения соревнований на территории России. В итоге Россия потеряла право на проведение ряда соревнований, в частности, Финала Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17 в Челябинске, чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи, чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.

«Обязательно будет такой пункт, — сказал Мутко в рамках “правительственного часа” в Госдуме РФ, отвечая на вопрос об обязательной компенсации в случае отмены соревнований. — Теперь мы такое типовое соглашение подключили, настаивать будем об этом при подписании».