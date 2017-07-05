Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30290553/
5 июля 2017, 14:23 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко: РФ будет письменно настаивать о компенсации на случай отмены турниров в стране

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российская сторона обязательно будет настаивать о компенсации расходов на случай отмены спортивных соревнований на территории России и на включении соответствующего пункта в соглашения о проведении турниров, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr></em> Российская сторона обязательно будет настаивать о компенсации расходов на случай отмены спортивных соревнований на территории России и на включении соответствующего пункта в соглашения о проведении турниров заявил <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

МОК после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта рекомендовал международным федерациям отказаться от проведения соревнований на территории России. В итоге Россия потеряла право на проведение ряда соревнований, в частности, Финала Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17 в Челябинске, чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи, чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.

«Обязательно будет такой пункт, — сказал Мутко в рамках “правительственного часа” в Госдуме РФ, отвечая на вопрос об обязательной компенсации в случае отмены соревнований. — Теперь мы такое типовое соглашение подключили, настаивать будем об этом при подписании».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Мутко: Подавать в суд на зарубежные СМИ из-за негатива в адрес РФ бесперспективно

Мутко: Подавать в суд на зарубежные СМИ из-за негатива в адрес РФ бесперспективно

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Подавать в суд на зарубежные СМИ, которые занимаются антироссийской пропагандой, бесперспективно, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»