Банк ВТБ требует в суде 3,9 млрд руб от Ассоциации зимних олимпийских видов спорта
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка ВТБ о взыскании около 3,9 миллиарда рублей с Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (АЗОВС), сообщили в среду РИА Новости в суде.
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Иск поступил в арбитраж 3 июля, к производству он пока не принят, основания исковых требованиях в материалах суда не сообщаются.
ВТБ в январе сообщал о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АЗОВС, кредитором которой он является. Информация об этом была опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Как сообщалось, ВТБ собирается обратиться в суд на основании закона «О несостоятельности (банкротстве)», так как АЗОВС имеет перед банком непогашенные задолженности, а также установленные законом признаки финансовой несостоятельности.
Ассоциация зимних олимпийских видов спорта была образована в 2004 году и объединила в себе различные общественные объединения по зимним спортивным дисциплинам. Основные цели деятельности ассоциации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и
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