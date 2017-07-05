Банк ВТБ требует в суде 3,9 млрд руб от Ассоциации зимних олимпийских видов спорта

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Иск поступил в арбитраж 3 июля, к производству он пока не принят, основания исковых требованиях в материалах суда не сообщаются.

ВТБ в январе сообщал о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АЗОВС, кредитором которой он является. Информация об этом была опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Как сообщалось, ВТБ собирается обратиться в суд на основании закона «О несостоятельности (банкротстве)», так как АЗОВС имеет перед банком непогашенные задолженности, а также установленные законом признаки финансовой несостоятельности.