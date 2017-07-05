Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30290552/
5 июля 2017, 14:22 | Олимпизм | Р-Спорт

Банк ВТБ требует в суде 3,9 млрд руб от Ассоциации зимних олимпийских видов спорта

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка ВТБ о взыскании около 3,9 миллиарда рублей с Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (АЗОВС), сообщили в среду РИА Новости в суде.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июл</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка <span class=error>ВТБ</span> о взыскании около 39 миллиарда рублей с Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (<span class=error>АЗОВС</span>) сообщили в среду <span class=error>РИА</span> Новости в суде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Иск поступил в арбитраж 3 июля, к производству он пока не принят, основания исковых требованиях в материалах суда не сообщаются.

ВТБ в январе сообщал о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АЗОВС, кредитором которой он является. Информация об этом была опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Как сообщалось, ВТБ собирается обратиться в суд на основании закона «О несостоятельности (банкротстве)», так как АЗОВС имеет перед банком непогашенные задолженности, а также установленные законом признаки финансовой несостоятельности.

Ассоциация зимних олимпийских видов спорта была образована в 2004 году и объединила в себе различные общественные объединения по зимним спортивным дисциплинам. Основные цели деятельности ассоциации состоят в содействии проведению в Российской Федерации государственной политики в области спорта и спортивной работы, направленной на становление и развитие массового спорта в России и повышение роли и значения регионального и детско-юношеского спорта. Руководителем АЗОВС является Владимир Кожин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Мутко: Подавать в суд на зарубежные СМИ из-за негатива в адрес РФ бесперспективно

Мутко: Подавать в суд на зарубежные СМИ из-за негатива в адрес РФ бесперспективно

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Подавать в суд на зарубежные СМИ, которые занимаются антироссийской пропагандой, бесперспективно, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»