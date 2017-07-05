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https://sport.mail.ru/news/olympics/30290551/
5 июля 2017, 14:19 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко: Многие международные соревнования, отобранные у России, будут возвращены

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность в том, что многие из международных спортивных соревнований, права проведения которых Россия лишилась в связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК), будут возвращены стране.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>.</em> <nobr>Вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span> выразил уверенность в том что многие из международных спортивных соревнований права проведения которых Россия лишилась в связи с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) будут возвращены стране. Увеличить
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МОК после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта рекомендовал международным федерациям отказаться от проведения соревнований на территории России.

«Мы до 2023 года видим перспективы спортивного развития, конечно, масштабных и требующих огромных инвестиций не рассматриваем, а смотрим на то, чтобы использовать ту материальную базу, которая существует. Что касается отмененных (соревнований), я абсолютно уверен, что скоро многие из них будут возвращены. Одна из причин отмены — один из критериев предоставления (права принять) и проведения крупных событий является наличие сильной антидопинговой лаборатории, аккредитованной WADA», — сказал Мутко, выступая в среду в Госдуме.

Россия потеряла право на проведение ряда соревнований, в частности на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.
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МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Подавать в суд на зарубежные СМИ, которые занимаются антироссийской пропагандой, бесперспективно, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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