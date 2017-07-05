Мутко: Многие международные соревнования, отобранные у России, будут возвращены

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МОК после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта рекомендовал международным федерациям отказаться от проведения соревнований на территории России.

«Мы до 2023 года видим перспективы спортивного развития, конечно, масштабных и требующих огромных инвестиций не рассматриваем, а смотрим на то, чтобы использовать ту материальную базу, которая существует. Что касается отмененных (соревнований), я абсолютно уверен, что скоро многие из них будут возвращены. Одна из причин отмены — один из критериев предоставления (права принять) и проведения крупных событий является наличие сильной антидопинговой лаборатории, аккредитованной WADA», — сказал Мутко, выступая в среду в Госдуме.

Россия потеряла право на проведение ряда соревнований, в частности на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.