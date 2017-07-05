Газзаев: Российский спорт при Мутко претерпел немало потрясений и унижений

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Мутко с 2008 года отвечает за развитие спорта в стране, занимая разные должности — министр спорта, туризма и молодежной политики, затем министр спорта. С октября 2016 года Мутко является вице-премьером РФ. Также функционер возглавляет Российский футбольный союз (РФС).

«За последние годы российский спорт, который вы возглавляете, перенес немало потрясений и унижений. Наша страна очутилась в центре допингового скандала, сборная России по футболу не может выйти из группы на пяти крупных турнирах, а вы заявляете, что в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому есть смысл обозначить цель популяризации футбола, независимо от результатов. Любому профессионалу известно, что популяризация возможна только через большие победы», — сказал Газзаев на «правительственном часе» в Госдуме РФ, задавая вопрос Мутко.

«Мой вопрос: что еще должно произойти с российским футболом, чтобы вы признали неэффективность существующей системы? Может быть, вам нужна помощь профессионалов или депутатов, которые будут думать, как на законодательном уровне вам помочь? Мы все хотим, чтобы наша сборная на чемпионате мира 2018 года показала хороший результат», — продолжил Газзаев.