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https://sport.mail.ru/news/olympics/30290540/
5 июля 2017, 14:24 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: Россия будет получать компенсацию за отмену международных соревнований в стране

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия будет получать компенсацию в случае отмены международных соревнований, которые должны были пройти в стране. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Во вторник стало известно что Федерация бокса России подала заявку на проведение в Сочи в 2019 году чемпионата мира. Увеличить
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Во вторник стало известно, что Федерация бокса России подала заявку на проведение в Сочи в 2019 году чемпионата мира.

На вопрос, будет ли в контрактах на проведение международных соревнований пункт об обязательной компенсации в случае отмены, Мутко ответил: «Обязательно будет. Будет типовое соглашение».

«Одной из причин отмен был критерий о сильной антидопинговой организации. У нас работало UKAD (Британское антидопинговое агентство — прим. ТАСС), брали по 4 тысячи проб, и было выявлено всего 20 нарушений, спрятанного допинга не было. Надеюсь, в сентябре все эти вопросы можно ставить, и многие из них (соревнований) будут возвращены России», — также заявил он.

После выпуска второй части доклада независимой комиссии Всемирной антидопинговой комиссии под руководством Ричарда Макларена в декабре 2016 года ряд федераций отказались от проведения в России международных соревнований. Это привело к переносу финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове Псковской области, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
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