Мутко: Правительство РФ 10 июля подпишет распоряжение по борьбе с допингом
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специальное распоряжение, касающееся борьбы с допингом, будет подписано в правительстве РФ в понедельник, 10 июля. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил
вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
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«Правительство в понедельник подпишет специальное распоряжение по комплексу мер по борьбе с допингом в РФ. Нужно создать меры, чтобы не нарушались антидопинговые правила, чтобы люди несли ответственность. Плюс будут изменения в законодательстве [направленные на борьбу с допингом]», — сказал Мутко.
23 мая на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта был утверждено поручение об утверждении комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, который был принят 1 февраля.
27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию и планированию
«Проделана серьезная работа, — отметил Мутко. — С 1-го числа РУСАДА получила право на собственные планирование и тестирование. В сентябре будет полный аудит нашей (антидопинговой) системы со стороны WADA. Надеюсь, препятствия для выступлений будут сняты и для наших паралимпийцев, и для наших легкоатлетов».
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