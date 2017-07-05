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5 июля 2017, 13:59 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: Правительство РФ 10 июля подпишет распоряжение по борьбе с допингом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специальное распоряжение, касающееся борьбы с допингом, будет подписано в правительстве РФ в понедельник, 10 июля. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> заявил что нужно создать меры чтобы не нарушались антидопинговые правила. Увеличить
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«Правительство в понедельник подпишет специальное распоряжение по комплексу мер по борьбе с допингом в РФ. Нужно создать меры, чтобы не нарушались антидопинговые правила, чтобы люди несли ответственность. Плюс будут изменения в законодательстве [направленные на борьбу с допингом]», — сказал Мутко.

23 мая на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта был утверждено поручение об утверждении комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, который был принят 1 февраля.

27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Проделана серьезная работа, — отметил Мутко. — С 1-го числа РУСАДА получила право на собственные планирование и тестирование. В сентябре будет полный аудит нашей (антидопинговой) системы со стороны WADA. Надеюсь, препятствия для выступлений будут сняты и для наших паралимпийцев, и для наших легкоатлетов».
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