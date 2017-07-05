Мутко: На проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов выделено 4,5 млрд рублей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Есть указ президента, созданы оргкомитет и план подготовки, — сказал Мутко. — Вместе с Международным союзом молодежи готовится площадка, наша задача — оказать содействие. Правительство выделило 4,5 млрд рублей, созданы все группы, арендованы все помещения. Ряду стран мы окажем поддержку по доставке организаций, будет оказана логистическая поддержка в виде скидок на билеты наших авиакомпаний».