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5 июля 2017, 13:57 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: На проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов выделено 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 4,5 млрд рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 5 июля. /ТАСС/. </em>Правительство РФ выделило 45 млрд рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом на пленарном заседании <span class=error>Госдумы</span> в рамках правительственного часа заявил <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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«Есть указ президента, созданы оргкомитет и план подготовки, — сказал Мутко. — Вместе с Международным союзом молодежи готовится площадка, наша задача — оказать содействие. Правительство выделило 4,5 млрд рублей, созданы все группы, арендованы все помещения. Ряду стран мы окажем поддержку по доставке организаций, будет оказана логистическая поддержка в виде скидок на билеты наших авиакомпаний».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет 14—22 октября в Москве и Сочи под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».
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