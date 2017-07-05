Мутко: На проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов выделено 4,5 млрд рублей
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 4,5 млрд рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Есть указ президента, созданы оргкомитет и план подготовки, — сказал Мутко. — Вместе с Международным союзом молодежи готовится площадка, наша задача — оказать содействие. Правительство выделило 4,5 млрд рублей, созданы все группы, арендованы все помещения. Ряду стран мы окажем поддержку по доставке организаций, будет оказана логистическая поддержка в виде скидок на билеты наших авиакомпаний».
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет
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