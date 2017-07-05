Мутко: Россия проведет соревнования для паралимпийцев в случае их недопуска к Играм
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия готова провести альтернативные соревнования для паралимпийцев в случае недопуска сборной на Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил
вице-премьер Виталий Мутко.
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«Мы сохраняем содержание сборной, финансируем работу, соблюдаем календарь событий. Сложно представить это, но если сборная не получит допуск до Игр в Пхенчхане, мы проведем в марте соревнования в
«Мы оказываем всяческую поддержку Паралимпийскому комитету России (ПКР) по восстановлению. Подписана дорожная карта, одним из пунктов которой является невмешательство государства в управление организацией. ПКР работает над ее реализацией. Мы продолжаем поддерживать паралимпийский спорт», — добавил
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в
Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.
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