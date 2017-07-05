Мутко: Государство вложило в развитие физкультуры и спорта с 2009 года 481 млрд рублей
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Государство с 2009 года вложило в развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Спорт всегда является приоритетной темой деятельности правительства, оно в своей работе самым серьезным образом занимается этим вопросом. Мы сделали значительный шаг вперед, только с 2009 года мы вложили в развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей, это колоссальный ресурс, — сказал он. — Совместно с Госдумой мы модернизировали всю законодательную базу, внесли около 100 поправок в федеральные законы, мы все отрегулировали. Выполняются долгосрочные программы по 97 видам спорта, по 57 олимпийским видам, приняты 10 профессиональных стандартов для спортсменов, тренеров-преподавателей».
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