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5 июля 2017, 13:12 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: Государство вложило в развитие физкультуры и спорта с 2009 года 481 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Государство с 2009 года вложило в развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа» заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер</nobr> заявил что по сравнению с 2009 годом количество занимающихся спортом увеличилось в два раза. Увеличить
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«Спорт всегда является приоритетной темой деятельности правительства, оно в своей работе самым серьезным образом занимается этим вопросом. Мы сделали значительный шаг вперед, только с 2009 года мы вложили в развитие физкультуры и спорта 481 млрд рублей, это колоссальный ресурс, — сказал он. — Совместно с Госдумой мы модернизировали всю законодательную базу, внесли около 100 поправок в федеральные законы, мы все отрегулировали. Выполняются долгосрочные программы по 97 видам спорта, по 57 олимпийским видам, приняты 10 профессиональных стандартов для спортсменов, тренеров-преподавателей».

«Главное — по-настоящему возросший интерес к занятиям спортом, — отметил Мутко. — Мы перешагнули плановые показатели — по сравнению с 2009 годом количество занимающихся спортом увеличилось в два раза — 46,6 млн человек, более 36 процентов наших граждан».
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5 июля

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