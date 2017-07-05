Олимпийский чемпион Тищенко стал послом ГТО в Омской области
Региональное министерство спорта поделилось планами привлекать к сдаче ГТО не только школьников, но и взрослых.
В Омской области поменялся посол ГТО. Вместо олимпийского чемпиона по плаванию Юрия Мухина этот титул получил двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.
Такое решение было принято на заседании координационного совета по внедрению и реализации
Официальный портал «Омская губерния» сообщает и о других итогах заседания. С 2016 года нормативы ГТО в регионе сдали 4700 человек. По этому показателю Омская область занимает седьмое место в Сибири. Министр спорта Дмитрий Крикорьянц поручил своим подчинённым повысить эти показатели.
Как правило, ГТО активно сдают старшеклассники: значки ГТО приносят дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, тем самым повышая шансы поступить на более престижные факультеты вузов. Но в перспективе к сдаче ГТО планируют привлекать и взрослых. Региональное правительство, «Федерация омских профсоюзов» и объединение работодателей Омской области намерены подписать трёхстороннее соглашение, в котором предусмотрены способы стимулировать трудящихся на получение значка ГТО.
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