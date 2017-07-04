Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30281625/
4 июля 2017, 18:50 | Олимпизм | ТАСС

Чернышенко: Проведение в Сочи Олимпиады оставило большое нематериальное наследие

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Проведение в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года создало значительное нематериальное наследие, в частности, в России было возрождено волонтерское движение. Об этом ТАСС заявил бывший глава оргкомитета «Сочи-2014», генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко: Проведение в Сочи Олимпиады оставило большое нематериальное наследие - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник исполняется 10 лет с момента объявления Сочи столицей Олимпиады-2014. Выборы прошли в Гватемале.

«Такой проект бывает один раз в жизни поколения, наш успех был в том, что мы выбрали правильную стратегию — наследие, которое оставит Олимпиада не только для Сочи, но и для всей страны. А самое главное то, что мы в полном объеме реализовали эту стратегию и сделали из мечты реальность. В Сочи построены современные спортивные объекты, модернизирована транспортная, инженерная и телекоммуникационная инфраструктура. Создано большое нематериальное наследие, изменилось отношение общества к людям с инвалидностью, возрождено волонтерское движение, внедрены зеленые стандарты», — сказал Чернышенко.

«Игры стали для России и всех жителей страны колоссальным поводом для гордости. Горжусь тем, что они прошли без сучка, без задоринки, а МОК признал их лучшими в истории зимних Игр», — добавил собеседник ТАСС.

14 футбольных сборных выразили желание базироваться в Сочи

Чернышенко отметил, что проведение зимней Олимпиады способствовало успешной организации в России других крупных международных событий.

«После получения права на проведение Игр-2014 Россия приобрела международную репутацию партнера, который держит слово и выполняет обязательства. Маховик был раскручен, страна стала уверенно получать мегапроекты — Универсиаду-2013, ЭКСПО-2015, чемпионат мира — 2018», — сказал он.

По словам Чернышенко, опыт в организации олимпийского проекта был использован в подготовке чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу.

«Игры в Сочи воспитали команду российских специалистов по управлению мегапроектами и глобальными спортивными событиями. Олимпийский стадион «Фишт», который свой главный экзамен сдал еще в 2014 году, вновь получил высокую оценку и от футболистов, и от гостей Кубка конфедераций. Уверен, что городу есть чем удивить участников чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут на стадионе «Фишт», — сказал собеседник ТАСС.

«Приятно, что 14 сборных по футболу уже выразили желание базироваться в Сочи во время чемпионата мира», — добавил Чернышенко.

В пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что специально к десятилетию победы Сочи в выборах организатора Олимпиады-2014 был снят документальный фильм об олимпийском наследии «Я люблю тебя, Сочи…», который во вторник будет показан на телеканале «Матч ТВ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Жуков: Наследие ОИ-2014 превзошло все ожидания спустя 10 лет после победы заявки Сочи

Жуков: Наследие ОИ-2014 превзошло все ожидания спустя 10 лет после победы заявки Сочи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Наследие Олимпийских игр 2014 года спустя 10 лет после победы заявки Сочи на выборах олимпийской столицы в Гватемале превзошло все ожидания. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Еще 1 новость  Все новости
4 июля

Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов

Россиянин Рублев обыграл итальянца Травалью в первом круге Уимблдона

Чернышенко: проведение в Сочи Олимпиады оставило большое нематериальное наследие