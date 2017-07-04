Чернышенко: проведение в Сочи Олимпиады оставило большое нематериальное наследие

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Во вторник исполняется 10 лет с момента объявления Сочи столицей Олимпиады-2014. Выборы прошли в Гватемале.

«Такой проект бывает один раз в жизни поколения, наш успех был в том, что мы выбрали правильную стратегию — наследие, которое оставит Олимпиада не только для Сочи, но и для всей страны. А самое главное то, что мы в полном объеме реализовали эту стратегию и сделали из мечты реальность. В Сочи построены современные спортивные объекты, модернизирована транспортная, инженерная и телекоммуникационная инфраструктура. Создано большое нематериальное наследие, изменилось отношение общества к людям с инвалидностью, возрождено волонтерское движение, внедрены зеленые стандарты», — сказал Чернышенко.

«Игры стали для России и всех жителей страны колоссальным поводом для гордости. Горжусь тем, что они прошли без сучка, без задоринки, а МОК признал их лучшими в истории зимних Игр», — добавил собеседник ТАСС.

14 футбольных сборных выразили желание базироваться в Сочи

Чернышенко отметил, что проведение зимней Олимпиады способствовало успешной организации в России других крупных международных событий.

«После получения права на проведение Игр-2014 Россия приобрела международную репутацию партнера, который держит слово и выполняет обязательства. Маховик был раскручен, страна стала уверенно получать мегапроекты — Универсиаду-2013, ЭКСПО-2015, чемпионат мира — 2018», — сказал он.

По словам Чернышенко, опыт в организации олимпийского проекта был использован в подготовке чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу.

«Игры в Сочи воспитали команду российских специалистов по управлению мегапроектами и глобальными спортивными событиями. Олимпийский стадион «Фишт», который свой главный экзамен сдал еще в 2014 году, вновь получил высокую оценку и от футболистов, и от гостей Кубка конфедераций. Уверен, что городу есть чем удивить участников чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут на стадионе «Фишт», — сказал собеседник ТАСС.

«Приятно, что 14 сборных по футболу уже выразили желание базироваться в Сочи во время чемпионата мира», — добавил Чернышенко.