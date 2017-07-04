Жуков: наследие ОИ-2014 превзошло все ожидания спустя 10 лет после победы заявки Сочи

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Ровно 10 лет назад 4 июля на тот момент президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге объявил столицей зимних Игр российский Сочи. Победа была одержана во втором раунде голосования, российская заявка победила южнокорейских Пхенчхан, где пройдут Игры-2018, с преимуществом в четыре голоса.

«Когда мы подавали заявку, в первую очередь преследовали цель развития Сочи как всесезонного курорта, ведь он до того момента традиционно был местом только летнего отдыха, — рассказал Жуков. — И эта задача была полностью реализована — и теперь это не просто всесезонный курорт, но и центр развития зимних видов спорта. Мы получили колоссальное наследие после Игр, и спустя десять лет оно превзошло все ожидания».

Количество туристического потока в городе возросло с двух до шести миллионов. «Сочи за десять лет стал городом с современной инфраструктурой, теперь это город с принципиально иным качеством жизни, — подчеркнул глава ОКР. — Но олимпийское наследие не исчерпывается только городом, оно касается и популяризации в нашей стране зимних видов спорта, а приток занимающихся ими в России огромен. И речь не только о популярных в нашей стране хоккее, биатлоне или фигурном катании, вспомним всплеск популярности шорт-трека после Игр».

После Олимпиады Сочи принял не один важнейший международный старт. «Сейчас в Сочи на объектах Олимпиады-2014 проводятся крупнейшие международные соревнования, и в дальнейшем столица Игр-2014 будет не только одним из главных центров развития зимних видов спорта в России, но и местом проведении гонок “Формулы-1” и предстоящего чемпионата мира по футболу», — подчеркнул Жуков.