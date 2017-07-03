Хрычиков: аудит РУСАДА станет последним этапом перед восстановлением агентства в правах

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27 июня WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка.

«Будет подобрана специальная аудиторская команда, которая будет независима ни от WADA, ни от какой-либо другой организации, — заметил Хрычиков. — Это станет последним этапом перед возвращением РУСАДА статуса соответствия. WADA будет поддерживать аудиторов административно и логистически. Будут проанализированы возможности РУСАДА, качество работы по всем направлениям, в том числе по тестированию и планированию тестирования. На основе доклада этой команды будет приниматься решение по восстановлению статуса РУСАДА».

«Аудит будет проходить больше месяца. Сначала они получат по электронной почте всю интересующую информацию. Затем независимые эксперты приедут в Россию, будут проводить интервью со всеми интересующими их людьми. Кто будет этими экспертами и какая команда будет заниматься анализом дел в РУСАДА, WADA пока не решила», — добавил собеседник агентства.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.