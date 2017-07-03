Хрычиков: Аудит РУСАДА станет последним этапом перед восстановлением агентства в правах
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Полная аудиторская проверка деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которая состоится в сентябре, станет последним этапом перед возвращением этому агентству статуса соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.
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«Будет подобрана специальная аудиторская команда, которая будет независима ни от WADA, ни от
«Аудит будет проходить больше месяца. Сначала они получат по электронной почте всю интересующую информацию. Затем независимые эксперты приедут в Россию, будут проводить интервью со всеми интересующими их людьми. Кто будет этими экспертами и какая команда будет заниматься анализом дел в РУСАДА, WADA пока не решила», — добавил собеседник агентства.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.
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