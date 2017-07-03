Бах: Абсолютно уверен, что Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт успешно

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Бах и Мун Джэин положительно отозвались о готовности Пчёнчхана и выразили уверенность в том, что Игры пройдут успешно.

«Тестовые соревнования прошли отлично. Я абсолютно уверен, что оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане проведёт зимние Олимпийские игры успешно», — цитирует Баха официальный сайт МОК.

«Проведение Олимпиады может оказать большое содействие сотрудничеству двух Корей и установлению мира на полуострове», — сказал Мун Джэин.