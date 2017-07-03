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3 июля 2017, 11:26 | Олимпизм | Чемпионат.com

Бах: Абсолютно уверен, что Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт успешно

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл встречу с президентом Южной Кореи Мун Джэином, в рамках которой стороны оценили ход подготовки к Олимпиаде 2018 года в Пхчёнчхане.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах провёл встречу с президентом Южной Кореи <span class=error>Мун</span> <span class=error>Джэином</span> в рамках которой стороны оценили ход подготовки к Олимпиаде 2018 года в Пхчёнчхане. Увеличить
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Бах и Мун Джэин положительно отозвались о готовности Пчёнчхана и выразили уверенность в том, что Игры пройдут успешно.

«Тестовые соревнования прошли отлично. Я абсолютно уверен, что оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане проведёт зимние Олимпийские игры успешно», — цитирует Баха официальный сайт МОК.

«Проведение Олимпиады может оказать большое содействие сотрудничеству двух Корей и установлению мира на полуострове», — сказал Мун Джэин.
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Мун Чжэ Ин: Олимпиада-2018 может способствовать примирению двух Корей

Мун Чжэ Ин: Олимпиада-2018 может способствовать примирению двух Корей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могут в значительной степени способствовать примирению и сотрудничеству между Южной Кореей и КНДР. Такое мнение высказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
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