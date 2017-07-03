«Анжелы и Димоны». Сколько можно танцевать на граблях?

«Никогда такого не было, и вот опять», — сказал бы Виктор Степанович Черномырдин, если бы жил в наши дни, о происходящем в многострадальной российской лёгкой атлетике. В этот раз «порадовали» организаторы юниорского первенства России в Калуге, которые сделали лицом соревнований бегунью на длинные дистанции Ларису Клеймёнову, которая получила четыре года дисквалификации в 2015 году и продолжает её отбывать. Наша рубрика «Анжелы и Димоны» констатирует, что российский спорт в таких мелочах продолжает себя дискредитировать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Обожаю ВФЛА, региональные Федерации и всякую их борьбу с допингом.<br>На постере спортсменка, дисквалифицированная на 4 года до осени 2019-го. <a href="https://t.co/QtVkdIJlOm">pic.twitter.com/QtVkdIJlOm</a></p>— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) <a href="https://twitter.com/VladasLasitskas/status/881051110496243712">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Национальная забава — танец на граблях

В известном анекдоте про индейцев говорится, что только русский дурачок может два раза наступить на грабли. Однако два — это сильное преуменьшение. Мы можем создать десяток комиссий, принять масштабные антидопинговые программы и новые законы, но всё это будет зарыто в песок из-за таких мелочей. Отношение к нам не изменится, пока дисквалифицированные спортсмены будут выходить на старт соревнований (вспомним фотографии со скандального чемпионата страны по ходьбе в Мордовии, с которого всё началось), получать должности в государственных структурах, как Алексей Ловчев, тренировать детей, как это успешно делает Анастасия Капачинская, а официальными спонсорами соревнований по триатлону будут выступать интернет-ресурсы с такими прекрасными названиями, как «Doping.ru».

Говорят, что танец на граблях — это русская народная забава, а количество шишек не останавливает, а только раззадоривает танцующих. Так и зашкаливающее количество проколов не оставляет нашим западным партнёрам пространства для двух мнений. В России по-прежнему о нулевой терпимости к допингу не может быть и речи. Там это явление воспринимается как само собой разумеющееся. Поэтому и с реабилитацией ВФЛА, при попустительстве которой творится такая жесть, руководство IAAF спешить не будет, как бы слёзно об этом ни умоляли.

Накажите нас ещё!

В песне Rammstein Bestrafe mich («Накажи меня») лирический герой обращается ко всевышнему с просьбой о наказании, а лидер группы на сцене лихо орудует плёткой. Создаётся впечатление, что это любимый образ наших спортивных чиновников. Им мало отстранения от Олимпиады, унижения спортсменов, вынужденных месяцами просить разрешения выступить под нейтральным флагом, и чёткой ассоциации в глазах мирового сообщества: русские — значит допинг. Всем этим наплевательским отношением к законам и принципам, по которым живёт весь остальной спортивный мир, мы по-мазохистски просим: «Давайте! Накажите нас ещё!».

В наш век любая фотография, любой плакат разлетятся по Интернету за несколько дней и будут использованы против нас. Мы недовольны, оскорблены тем, что IAAF пытается заставить детей на Европейском юношеском олимпийском фестивале выступать под олимпийским флагом, так нам ответят, что на тех же детских соревнованиях у нас пропагандируют допинг, а значит верить в вашей России нельзя никому, даже детям.

Когда происходит такая дикость, очень сложно предположить адекватные меры, потому что кажется, что у людей должно быть чувство здравого смысла и оно не позволит перейти определённую грань, но у нас этот здравый смысл не работает. Чтобы остановить этот беспредел, можно принять очередной закон о запрете пропаганды, на сей раз допинга, и включить туда пункты, препятствующие распространению в Интернете веществ, запрещённых в спорте, а также возможности спортсменов, ранее уличённых в употреблении допинга, занимать ряд должностей и появляться в публичном поле и т. д.

А можно, чтобы не плодить и без того большой список запрещающих законов, просто иногда начать включать голову и понять раз и навсегда, что времена изменились. Жалеть и прощать нас больше никто не будет и говорить для международной аудитории одно, а в своём доме делать со всем другое, в надежде, что мусор не вынесут из избы, нам никто не позволит. А главное понять, что мы сами такими действиями или бездействием наносим репутации российского спорта гораздо больший вред, чем все Макларены, Зеппельты и Родченковы.

Александр Круглов