Международный форум волонтеров открылся в Казани

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Открытие форума проходило в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Все волонтеры в самом начале мероприятия станцевали небольшой танец в национальных костюмах под татарскую народную песню с флагами своих стран.

«На сегодняшний день 111 участников, которые представляют 91 страну. У нас есть большая группа волонтеров из Красноярска — место, где будет проводится Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Из некоторых стран мы пригласили по два представителя», — пояснил журналистам президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Основная цель форума — создать возможность для изучения и трансляции лучших в мире практик в сфере реализации волонтерских проектов и программ для проведения крупных международных событий, стать эффективной коммуникативной площадкой для развития студенческих волонтерских сообществ.

Программа форума рассчитана на неделю и включает в себя проведение лекций, круглых столов, дискуссий, работу в малых группах. Ключевыми спикерами форума станут международные эксперты FISU, ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также представители оргкомитетов будущих Универсиад и предстоящих чемпионатов мира среди студентов.