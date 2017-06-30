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30 июня 2017, 23:11 | Олимпизм | ТАСС

Коби Брайант вошел в состав совета директоров оргкомитета заявки Лос-Анджелеса на ОИ-2024

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, бывший баскетболист американец Коби Брайант вошел в состав совета директоров оргкомитета LA2024, ответственного за заявку Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на прямую трансляцию в социальной сети Facebook на странице LA2024.

Выборы столицы Игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме. Увеличить
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«Я очень рад, что присоединюсь к совету директоров и постараюсь привезти Олимпийские игры в Лос-Анджелес снова», — заявил Брайант.

Брайант является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. Также он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос- Анджелес Лейкерс».

38-летний Брайант — не первый спортсмен, который вошел в совет директоров LA2024. Ранее это сделал бывший баскетболист «Лейкерс» и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон. Лос-Анджелес уже дважды принимал Олимпийские игры — в 1932 и 1984 годах.

На проведение Олимпиады-2024 также претендует Париж. Выборы столицы Игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.
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