Бах поддержал идею совместного выступления Южной и Северной Кореи на Олимпиаде-2018

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— Эта идея соответствует олимпийскому духу. Взаимопонимание всегда было частью Олимпийских игр. Диалог и мир настолько же важны для Олимпиады, насколько важны для нее соревнования. Мы поддержим спортсменов КНДР при отборе на Олимпиаду, — заявил Бах.

Чиновник подчеркнул, что МОК может допустить некоторых спортсменов из КНДР к Пхенчхану-2018 даже в том случае, если они не выполнят квалификационные нормативы.

Зимние игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.