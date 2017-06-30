Бах поддержал идею совместного выступления Южной и Северной Кореи на Олимпиаде-2018
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал идею совместного выступления сборных Южной и Северной Кореи в Пхенчхане-2018.
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— Эта идея соответствует олимпийскому духу. Взаимопонимание всегда было частью Олимпийских игр. Диалог и мир настолько же важны для Олимпиады, насколько важны для нее соревнования. Мы поддержим спортсменов КНДР при отборе на Олимпиаду, — заявил Бах.
Чиновник подчеркнул, что МОК может допустить некоторых спортсменов из КНДР к Пхенчхану-2018 даже в том случае, если они не выполнят квалификационные нормативы.
Зимние игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.
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