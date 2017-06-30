От Крыма до Владивостока

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24 июня во всех регионах страны прошел Всероссийский олимпийский день, который традиционно организует Олимпийский комитет России. В этом году главный массовый спортивный праздник лета проводится уже в 28-й раз и приурочен к предстоящим Играм-2018 в Пхенчхане.

В Москве основные торжества, организуемые ОКР совместно с партнерами — авиакомпанией «Аэрофлот», ПАО ГМК «Норильский никель», Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и брендом Zasport, запланированы на грядущую субботу в парке «Сокольники». В регионах же поклонники активного и здорового образа жизни уже встретили Всероссийский олимпийский день насыщенной спортивно-культурной программой.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК СПОРТА В КРЫМУ

Праздничные мероприятия в Крыму посетила делегация ОКР во главе с генеральным директором Владимиром Сенглеевым. В Симферополе основное внимание было приковано к легкоатлетическим забегам. Несмотря на дождливую погоду, более 400 профессионалов и любителей собрались в парке имени Юрия Гагарина, чтобы посоревноваться на дистанциях различной протяженности. Самыми юными бегунами стали 6-летние мальчики и девочки, а самыми опытными — мужчины 80 лет и старше. В зависимости от возрастной группы участники преодолевали 200 или 500 метров, а также 4 или 8 километров.

Открывал соревнования президент Олимпийского Совета Республики Крым Евгений Михайлов, а почетными гостями стали серебряный призер Игр-1988 в Сеуле Наиль Мухамедьяров и участник Олимпиады-1980 в Москве Анатолий Решетняк.

В Севастополе к Олимпийскому дню присоединились почти все местные спортивные федерации. С палуб белоснежных парусников приветствовали горожан севастопольские яхтсмены, прямо на набережной расположились любители воркаута, которые подготовили зажигательную акробатическую программу на турниках. А на Приморском бульваре в этот момент развернулась большая выставка личных и командных достижений спортсменов. Здесь же, на импровизированной площадке, свою уникальную технику зрителям продемонстрировали борцы греко-римского стиля, дзюдо, а также представители национального вида спорта — самбо.

В показательных выступлениях федерации баскетбола Севастополя участвовали больше 10 команд, а федерация тенниса города провела показательный мастер-класс для детей. Всех желающих учили держать ракетку и правильно двигаться по площадке.

С показательными номерами на сцене Приморского бульвара выступили воспитанники Федерации акробатического рок-н-ролла, отделения спортивной акробатики СШ № 5, ушу, спортивной акробатики и художественной гимнастики.

В течение всего дня на летней эстраде проходил праздничный концерт, а также церемонии награждения специальными призами от Олимпийского совета Севастополя и управления по делам молодежи и спорта. Чествовали лучших спортсменов за первое полугодие 2017 года, как в олимпийских, так и в неолимпийских дисциплинах, а также их тренеров.

Помимо традиционных кубков и грамот коллективы спортивных клубов при общеобразовательных школах города получили спортивный инвентарь — наборы мячей, которые им вручили генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев и президент Олимпийского совета города Севастополя Владимир Веселкин.

— Красиво и интересно! — поделился своими впечатлениями от олимпийского дня в Крыму генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев. — Больше всего понравилось, что люди пришли семьями. Олимпийский день и должен быть семейным праздником. Чтобы взрослые и дети могли познакомиться с разными видами спорта, поучаствовать в мастер-классах. Все происходящее в рамках олимпийского дня должно вызывать интерес к спорту. У Севастополя появилась замечательная традиция — чествовать на олимпийском дне всех лучших спортсменов региона от мала до велика. Волейбольные, футбольные клубы, школы, которые добились лучших спортивных результатов. Вручали значки ГТО, удостоверения кандидатов в мастера спорта. Такой формат очень интересен. Это нравится людям.

МАССОВЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ТХЭКВОНДО В БЕЛГОРОДЕ

Наверняка запомнится всем участникам то, как прошел Всероссийский олимпийский день в Белгородской области. Центральным местом стала площадка ОГБУ «Центр молодежных инициатив» в Белгороде. Достаточно сказать, что в течение всего дня здесь гостили двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и обладательница золота Игр в Рио по синхронному плаванию Гелена Топилина.

После торжественного открытия спортивного праздника Светлана Хоркина дала старт массовому забегу «Олимпийская миля». И, конечно же, у всех желающих была возможность взять автограф и сфотографироваться с замечательными спортсменками. К слову, впервые в программу Всероссийского олимпийского дня была включена интерактивная антидопинговая викторина Outreach, а красочным завершением праздника стал флешмоб «Массовый мастер-класс по тхэквондо», переходящий в пенную дискотеку. Всего на территории области в мероприятиях XXVIII Всероссийского олимпийского дня приняли участие свыше 30 тысяч человек, которые получили памятные призы и подарки от одного из главных организаторов праздника — Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова.

А главное, благодаря творческому подходу тех, кто отвечал за программу олимпийского дня, у всех желающих был широкий выбор развлечений. От показательных выступлений по художественной и спортивной гимнастике, спортивной акробатике, танцевальному спорту, кикбоксингу, самбо и баскетболу до спортивного квеста и шоу рекордов «Олимпийский день». Не менее масштабно прошли торжества в Старом Осколе — с выставками и конкурсами на олимпийскую тематику, работой спортивных площадок «Олимпийские надежды», мастер-классами для детей, специально организованным флешмобом, массовым забегом «Олимпийская миля» и выступлениями творческих коллективов.

Тем временем на сайте ОлимпийскаяСтрана. РФ продолжается регистрация участников XXVIII Всероссийского олимпийского дня, по результатам которой будет определен регион — победитель Всероссийского конкурса «Флагман Олимпийской страны». Механика проста — чем больше участников спортивного праздника зарегистрируется на сайте, тем больше шансов у региона на победу в конкурсе.

Регион с наибольшим количеством зарегистрированных на сайте участников олимпийского дня получит почетное звание «Флагман Олимпийской страны», а двое счастливчиков из этого региона полетят в феврале вместе с олимпийской командой на ХХIII Олимпийские зимние игры в Корею.

Для того чтобы голос был учтен, необходимо зарегистрироваться на сайте ОлимпийскаяСтрана. РФ, разместить свое фото с дипломом участника XXVIII Всероссийского олимпийского дня и получить шанс поехать в Пхенчхан.

Регистрация участников Всероссийского олимпийского дня будет открыта на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф до 10 июля 2017 года включительно.

СПАРТАКИАДА И ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНАМИ В НОВОСИБИРСКЕ

Конкурс «Флагман Олимпийской страны» проводится в рамках Программы ОКР содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», которая охватывает почти все регионы России. В том числе, Новосибирскую область, где Всероссийский олимпийский день отметили в этом году по-особому.

В центре внимания были спартакиада предприятий оборонной промышленности и футбольный турнир среди ветеранов спорта.

Новосибирские оборонщики по традиции собрались на стадионе «Заря». В этом году за звание сильнейших боролись 14 команд, которые состязались в девяти видах спорта: бег 4×100 м, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, пневматическая стрельба, шахматы, армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната. Украшением открытия соревнований стали показательные выступления тхэквондистов и фигурное приземление профессиональных парашютистов на центр поля. Все победители и призеры спартакиады получили подарки от Олимпийского комитета России.

— Для ОКР эта спартакиада — особенное событие, — отметил заместитель генерального директора по спорту ОКР Игорь Казиков, — В прошлом году именно на спартакиаде оборонщиков было подписано соглашение между ОКР и региональным олимпийским советом о совместной реализации проектов в области массового спорта и пропаганде олимпийского движения в рамках Программы ОКР «Олимпийская страна». Сегодня наше взаимодействие помимо спартакиады распространяется на такие крупнейшие областные спортивно-массовые мероприятия, как сельские спортивные игры, фестиваль студентов высших учебных заведений Новосибирской области и другие. Очень приятно, что сотрудничество продолжается, и мы вновь встречаемся здесь, на стадионе «Заря», с самыми спортивными представителями оборонных предприятий Новосибирской области.

Параллельно со спартакиадой проходило еще одно мероприятие — турнир по футболу среди команд ветеранов, выиграть который удалось спортсменам из Рубцовска. Награждал победителей и призеров и президент Олимпийского совета в Новосибирской области Виктор Захаров.

В рамках Всероссийского олимпийского дня для новосибирцев провели зарядку с олимпийскими чемпионами и титулованными спортсменами региона. Вместе с горожанами упражнения выполняли трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, легендарный борец Александр Карелин, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх, участница двух Олимпиад Наталья Ловцова, заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, многократный чемпион России по плаванию Сергей Гейбель.

Дальше в центре событий оказалась городская площадь Ленина, где прошла традиционная олимпийская эстафета, завершившаяся передачей факела прославленным новосибирским олимпийцам — Александру Карелину, Ирине Минх, Ольге Вилухиной и Михаилу Алояну.

Здесь же с участием мэра Новосибирска Анатолия Локтя состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград, а также медалей 80-летия Новосибирской области деятелям спорта, тренерам, спортсменам. Заместитель Генерального директора по спорту ОКР Игорь Казиков вручил дипломы МОК работникам спортивной отрасли области, которые принимали активное участие в подготовке XXVIII Всероссийского олимпийского дня.