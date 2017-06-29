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https://sport.mail.ru/news/olympics/30227925/
29 июня 2017, 12:27 | Олимпизм | Чемпионат.com

Хикки: Власти Ирландии отвернулись от меня

Бывший президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки, отстранённый от занимаемой должности на период расследования дела о незаконной продаже билетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, сказал, что ирландские власти отвернулись от него после ареста на Играх-2016.

«Я всегда был в хороших отношениях с министром спорта Ирландии. Думаю, он должен проявлять большую заботу и внимание к проблемам своих соотечественников. Когда я прибыл в Ирландию, то почувствовал, власти страны отвернулись от меня. Мне хотелось бы получить больше поддержки от правительства.

Я почти 30 лет возглавлял НОК Ирландии, и мой арест стал отличным поводом для недоброжелателей покритиковать меня. Меня выставляли преступником международного масштаба, который участвует в мафиозном заговоре. Но МОК оказывает мне поддержку в этой сумасшедшей ситуации, — цитирует Хикки Inside the Games.

Во время Игр-2016 71-летний ирландец был арестован, а в конце августа его выпустили из тюрьмы, но обязали оставаться в Бразилии до конца расследования. В ноябре суд позволил Хикки покинуть страну из-за неудовлетворительного состояния здоровья при условии внесения залога в размере 410 тыс. евро, а в декабре он улетел из Бразилии.
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