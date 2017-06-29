Хикки: Власти Ирландии отвернулись от меня

«Я всегда был в хороших отношениях с министром спорта Ирландии. Думаю, он должен проявлять большую заботу и внимание к проблемам своих соотечественников. Когда я прибыл в Ирландию, то почувствовал, власти страны отвернулись от меня. Мне хотелось бы получить больше поддержки от правительства.

Я почти 30 лет возглавлял НОК Ирландии, и мой арест стал отличным поводом для недоброжелателей покритиковать меня. Меня выставляли преступником международного масштаба, который участвует в мафиозном заговоре. Но МОК оказывает мне поддержку в этой сумасшедшей ситуации, — цитирует Хикки Inside the Games.