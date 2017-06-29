Стало известно, сколько выплатят призёрам красноярской Универсиады-2019

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Как сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании Красноярского края, министерство спорта региона подготовило предложения о внесении соответствующих изменений в закон «О физической культуре и спорте в Красноярском крае». За победу на всемирной Универсиаде предполагается установить выплату в размере 50 тыс. рублей; за второе призовое место — 45 тыс. рублей; за третье призовое место — 40 тыс. рублей.

При этом расчётная дополнительная потребность государственной поддержки победителям и призёрам всемирных универсиад, а также их тренерам составит 2 млн рублей (раз в два года).

Члены комиссии поддержали инициативу министерства спорта.

Также на заседании была озвучена информация о подготовке спортсменов Красноярского края к участию в «домашней» Универсиаде.

«Мы все будем переживать за российских участников Универсиады, за членов сборной команды Российской Федерации. Мы хотим, чтобы в её составе было как можно больше красноярцев. Также был проведен круглый стол, мы пообщались со всеми федерациями, старшими тренерами тех видов спорта, которые включены в Универсиаду. Сегодня есть потребность в дополнительных средствах — министерство спорта заявляет, что для качественной подготовки красноярских спортсменов не хватает порядка 19 миллионов рублей. Это важно, потому что сейчас идёт разработка проекта краевого бюджета на 2018 год, и мы от имени комиссии должны высказать свое мнение на этот счет. Мы за то, чтобы наши спортсмены максимально подготовились к Универсиаде», — сказал председатель комиссии Павел Ростовцев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, зимняя Универсиада-2019 состоится в Красноярске в марте 2019 года. Около 3000 спортсменов из 50 стран мира разыграют более 70 комплектов наград в 11 видах спорта. К участию в соревнованиях будут допущены студенты, аспиранты и выпускники предшествующего Универсиаде выпуска в возрасте от 17 до 28 лет.

В мае 2017 года власти Красноярского края заявили, что в ходе подготовки к Универсиаде порядка 10 объектов из 34 планируют сдать раньше срока. Плановые расходы на Универсиаду-2019 в Красноярске составляют около 50 млрд рублей.