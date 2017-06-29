Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30225293/
29 июня 2017, 9:16 | Олимпизм | БЕЛТА

В Беларуси за пять лет введено более 100 объектов физкультурно-спортивного назначения

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние пять лет введено в строй более 100 объектов физкультурно-спортивного назначения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Министерства спорта и туризма.

<em>29 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>В <span class=error>Беларуси</span> за последние пять лет введено в строй более 100 объектов <nobr>физкультурно-спортивного</nobr> назначения сообщает <span class=error>БЕЛТА</span> со ссылкой на данные Министерства спорта и туризма. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортивная база страны включает 23,2 тыс. физкультурно-спортивных сооружений, в том числе 136 стадионов, 52 манежа, 958 плавательных бассейнов, 35 спортивных сооружений с искусственным льдом. Ежегодно растет количество крупных международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси (30 — в 2015 году, 67 — в 2016 году, по плану на 2017 год — более 80). Кстати, в прошлом году участие в таких мероприятиях приняли 10,6 тыс. представителей иностранных спортивных делегаций. Среди участников Минского полумарафона были представители 33 стран, международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» — 65 стран.

Министерством спорта и туризма заключено 42 соглашения о сотрудничестве в области физической культуры, спорта и туризма с 34 странами.

Республиканский календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий на 2017 год включает 279 мероприятий различной направленности.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Минспорт: На олимпийские виды идет 75% всего финансирования белорусского спорта

Минспорт: На олимпийские виды идет 75% всего финансирования белорусского спорта

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На олимпийские виды уходит 75% финансовых средств, расходуемых на все виды спорта. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов во время круглого стола на тему «Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд» в пресс-центре БЕЛТА.
Еще 5 новостей  Все новости

Нападавший на минских таксистов проведет 13 лет в колонии

В Украине совершена масштабная кибератака

Директор стадиона в Молодечно присваивал зарплату фиктивного уборщика

Нападавший на минских таксистов проведет 13 лет в колонии

В Украине совершена масштабная кибератака