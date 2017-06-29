В Беларуси за пять лет введено более 100 объектов физкультурно-спортивного назначения
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние пять лет введено в строй более 100 объектов
физкультурно-спортивного назначения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Министерства спорта и туризма.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортивная база страны включает 23,2 тыс.
Министерством спорта и туризма заключено 42 соглашения о сотрудничестве в области физической культуры, спорта и туризма с 34 странами.
Республиканский календарный план проведения
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter