В Беларуси за пять лет введено более 100 объектов физкультурно-спортивного назначения

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Спортивная база страны включает 23,2 тыс. физкультурно-спортивных сооружений, в том числе 136 стадионов, 52 манежа, 958 плавательных бассейнов, 35 спортивных сооружений с искусственным льдом. Ежегодно растет количество крупных международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси (30 — в 2015 году, 67 — в 2016 году, по плану на 2017 год — более 80). Кстати, в прошлом году участие в таких мероприятиях приняли 10,6 тыс. представителей иностранных спортивных делегаций. Среди участников Минского полумарафона были представители 33 стран, международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» — 65 стран.

Министерством спорта и туризма заключено 42 соглашения о сотрудничестве в области физической культуры, спорта и туризма с 34 странами.