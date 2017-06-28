Окуньков: Более 10 млн работающих россиян имеют сдерживающий фактор для занятий спортом

В госпрограмме РФ «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной в апреле 2014 г., предусмотрено совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, запланировано увеличение численности населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году до 25% от общей численности населения, занятого в экономике. По данным Росстата, на январь 2016 года численность экономически активного населения составляет 52% от всего населения страны — 75,8 млн человек, имеющие регулярный заработок — 71,3 млн.

«Среди обычных трудящихся систематически спортом занимается в пять раз меньше людей, чем среди высокообеспеченных, — отметил Окуньков. — Сдерживающий фактор у свыше 10 млн человек. Ограниченный доступ к платным и бесплатным занятиям привел к тому, что наиболее массовыми стали самостоятельные занятия, эту форму используют более трети трудящихся».

Он отметил, что прежде всего необходимо улучшать условия для занятий спортивно-оздоровительной деятельностью трудового населения, особенно по месту работы, поскольку 67% трудящихся отмечают плохие условия или отсутствие таковых для занятий физической культурой и спортом по месту работы, и примерно только каждый пятый (как и в 2012 году) может рассчитывать на занятия физической культурой и спортом по месту работы хотя бы в удовлетворительных условиях, но реально использует имеющиеся возможности примерно только каждый 12-й.

В России систематически занимается физкультурой и спортом 34,2% населения — это более 46 млн чел. В лидерах — Краснодарский край, Белгородская и Кемеровская области, Татарстан, Дагестан и другие регионы. Приказом Минтруда России от 16 июня 2014 г. «О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах.