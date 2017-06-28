Окуньков: Более 10 млн работающих россиян имеют сдерживающий фактор для занятий спортом
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Свыше 10 миллионов работающих россиян имеют сдерживающий фактор для занятий физической культурой и спортом. Об этом на заседании общественного совета при Министерстве спорта России по вопросу «О проблемах развития физической культуры и спорта среди населения, занятого в экономике» заявил член совета Юрий Окуньков.
В госпрограмме РФ «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной в апреле 2014 г., предусмотрено совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, запланировано увеличение численности населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году до 25% от общей численности населения, занятого в экономике. По данным Росстата, на январь 2016 года численность экономически активного населения составляет 52% от всего населения страны — 75,8 млн человек, имеющие регулярный заработок — 71,3 млн.
«Среди обычных трудящихся систематически спортом занимается в пять раз меньше людей, чем среди высокообеспеченных, — отметил Окуньков. — Сдерживающий фактор у свыше 10 млн человек. Ограниченный доступ к платным и бесплатным занятиям привел к тому, что наиболее массовыми стали самостоятельные занятия, эту форму используют более трети трудящихся».
Он отметил, что прежде всего необходимо улучшать условия для занятий
В России систематически занимается физкультурой и спортом 34,2% населения — это более 46 млн чел. В лидерах — Краснодарский край, Белгородская и Кемеровская области, Татарстан, Дагестан и другие регионы. Приказом Минтруда России от 16 июня 2014 г. «О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах.
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