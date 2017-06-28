Казахстанка с пересаженным сердцем стала первым в РК победителем Всемирных игр в Испании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Казахстанка с пересаженным сердцем Гульмира Смаилова принесла первую золотую медаль в копилку сборной Казахстана. Она участвовала в соревнованиях по боулингу среди женщин. Серебро взяла спортсменка из Венгрии, а бронзу представительница Англии», — сказал капитан команды и флагоносец Жанибек Успанов.

По боулингу среди женщин сборная Казахстана наряду с командами из Японии, Италии, Гонконга и Австралии занимает третью позицию с одной золотой медалью, лидирует сборная Канады — 3 «золота» и 1 «серебро», второе место занимает сборная Тайланда с 2 золотыми и одной серебряной медалью.

Напомним, Казахстан впервые участвует в «Олимпиаде» среди людей с донорскими органами. В 21-х Всемирных Трансплант- играх принимают участие 6 казахстанских спортсменов: Жанибек Успанов, Гульмира Смаилова, Асхат Каликешов, Ержан Мухамадиев, Жеткиншек Нуров и Апресхан Ховдахан. К слову, трое участников с пересаженным сердцем, трое — с пересаженными почками. Они будут состязаться в таких дисциплинах, как плавание, настольный теннис и боулинг.

Капитаном команды является первый в РК пациент, которому было пересажено донорское сердце, Жанибек Успанов. В мае он выиграл две медали: «серебро» по плаванию и «бронзу» по настольному теннису на соревнованиях среди людей с пересаженными органами.