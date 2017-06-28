МОК высоко оценил усилия оргкомитета по подготовке ОИ-2020 по снижению расходов
МОСКВА, 28 июн —
Р-Спорт. Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс высоко оценил усилия оргкомитета Токио по снижению расходов на проведение летних Олимпийских игр 2020 года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что по прогнозам сумма расходов на проведение Олимпиады-2020 составляла 29 миллиардов долларов, что в четыре раза превышало первоначальные оценки. Позднее была создана рабочая группа для оптимизации расходов. В итоге по последним данным бюджетные сметы урезали до 15,7 миллиарда долларов.
Коутс, выступая в среду на заседании координационной комиссии МОК во время ее визита в Токио, заявил, что комитет остался доволен сокращением затрат. Снижение расходов на подачу заявок и проведение ОИ является одним из положений «Повестки-2020» МОК.
«Для нас важно, что с окончательным анализом издержек, данные которого станут открытыми, появятся возможности привлечения
Согласно информации на сайте МОК, летние Олимпийские игры в Токио запланированы для проведения в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter