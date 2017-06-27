ВАДА начинает доверять России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник получило нового главу Наблюдательного совета и вернуло себе право на самостоятельное проведение тестирования.
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Хорошие новости из мира антидопинга в наше время для России — большая редкость. Но вторник, 27 июня, должен войти в историю РУСАДА как знаменательный день. Спустя полтора года, наше национальное агентство, наконец, вернуло право осуществлять свою основную функцию — то есть планировать и проводить тестирование. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) объявил об этом сразу после того, как Александр Ивлев избавился от приставки и.о и возглавил Наблюдательный совет. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, как и настаивало ВАДА, из председателя превратилась в его рядового члена.
РУСАДА РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ
— Хотя сделать предстоит еще многое, ВАДА считает этот шаг ключевым условием для выполнения «дорожной карты» и возврата соответствия, — приводит официальный сайт слова президента ВАДА Крэйга Риди. — Агентство и его партнеры проделали большую работу. Мы поддерживаем стремление России в интересах чистых спортсменов со всего мира.
Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли, в свою очередь, поблагодарил британское антидопинговое агентство UKAD, которое осуществляло тестирование в России в период отстранения РУСАДА.
— Это отличный пример, как одно НАДО может помочь другому, — сказал Ниггли.
Согласно заявлению ВАДА, нам удалось выполнить все четыре критерия, которые были поставлены. Два из них касаются изменения внутреннего регламента РУСАДА, после чего Елена Исинбаева и вынуждена была оставить пост председателя Набсовета. А вот два других действительно очень интересны.
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ?
По сути, теперь РУСАДА по своему функционалу ничем не отличается от любого другого признанного ВАДА национального антидопингового агентства. Мы точно так же, как и другие, можем планировать и проводить тестирование, обучать собственных
С точки зрения фактической работы, это не столь принципиально. Но крайне важно для восстановления наших федераций легкой атлетики и Паралимпийского комитета. Ведь соответствующие международные структуры так и написали в своих «дорожных картах»: ни легкоатлеты, ни паралимпийцы не вернутся на мировую арену, пока РУСАДА не получит полное соответствие от ВАДА. Тут, кстати, возникает вопрос как минимум к руководителям Всероссийской федерации легкой атлетики. До старта чемпионата мира остается еще полтора месяца, и теоретически мы еще можем побороться за право выступить там как команда, под собственным флагом. Если дело восстановления ВФЛА упирается только в полноценную работу РУСАДА, не пришло ли время обратиться в международную федерацию (ИААФ) и указать им, что по факту это требование выполнено? В России уже заработало собственное антидопинговое агентство, и отстранять сборную от чемпионата мира только потому, что аудиторы ВАДА закончат свою работу в сентябре, по меньшей мере, странно.
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ДЛЯ РУСАДА
Несмотря на понятный оптимизм, в процессе полного восстановления РУСАДА заложено еще несколько опасных подводных камней. У нашего агентства
При этом не стоит забывать, что речь идет об организации, которая уже полтора года работала менее чем на 50 процентов своей мощности. В РУСАДА заметно обновился штат сотрудников, но новые люди пока просто не имели возможности проявить себя в полную силу. Вероятнее всего, первое время российские
Не упрощает ситуации и тот факт, что Московская антидопинговая лаборатория пока так и не вернула себе статуса соответствия ВАДА. Более того, речи о том, что это произойдет в ближайшее время, даже не идет. Значит, взятые сотрудниками РУСАДА пробы будут
Хотя, если РУСАДА сейчас
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