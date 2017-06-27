ВАДА начинает доверять России

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Хорошие новости из мира антидопинга в наше время для России — большая редкость. Но вторник, 27 июня, должен войти в историю РУСАДА как знаменательный день. Спустя полтора года, наше национальное агентство, наконец, вернуло право осуществлять свою основную функцию — то есть планировать и проводить тестирование. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) объявил об этом сразу после того, как Александр Ивлев избавился от приставки и.о и возглавил Наблюдательный совет. Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, как и настаивало ВАДА, из председателя превратилась в его рядового члена.

РУСАДА РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ

— Хотя сделать предстоит еще многое, ВАДА считает этот шаг ключевым условием для выполнения «дорожной карты» и возврата соответствия, — приводит официальный сайт слова президента ВАДА Крэйга Риди. — Агентство и его партнеры проделали большую работу. Мы поддерживаем стремление России в интересах чистых спортсменов со всего мира.

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли, в свою очередь, поблагодарил британское антидопинговое агентство UKAD, которое осуществляло тестирование в России в период отстранения РУСАДА.

— Это отличный пример, как одно НАДО может помочь другому, — сказал Ниггли.

Согласно заявлению ВАДА, нам удалось выполнить все четыре критерия, которые были поставлены. Два из них касаются изменения внутреннего регламента РУСАДА, после чего Елена Исинбаева и вынуждена была оставить пост председателя Набсовета. А вот два других действительно очень интересны.

Во-первых, России, наконец, удалось решить проблему так называемых «закрытых» городов. И допинг-офицеры теперь спокойно смогут брать пробы у тех немногих спортсменов, которым довелось в таких местах родиться. Причем теперь офицеры это будут с российским паспортом, что существенно облегчит задачу добиться права доступа.

Во-вторых, наша антидопинговая лаборатория предоставила ВАДА и международным федерациям все пробы крови, взятые для биологического паспорта спортсмена, которые там хранились. Тут надо уточнить, что речь не идет о нескольких тысячах опечатанных Следственным комитетом проб, которые хранятся в лаборатории и по сей день. Пробы на паспорт относительно свежие, и были взяты уже после того, как наша лаборатория потеряла аккредитацию. Просто ВАДА решило оставить нам возможность проводить анализы крови, так как там допустить какие-то махинации крайне сложно. И теперь мы, по сути, отдаем ВАДА то, что ему и так принадлежало всегда.

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ?

По сути, теперь РУСАДА по своему функционалу ничем не отличается от любого другого признанного ВАДА национального антидопингового агентства. Мы точно так же, как и другие, можем планировать и проводить тестирование, обучать собственных допинг-офицеров, организовывать образовательные семинары для спортсменов и тренеров и так далее. К сентябрю ВАДА обещает закончить полный аудит РУСАДА и тогда уже принять решение о полном возврате соответствия.

С точки зрения фактической работы, это не столь принципиально. Но крайне важно для восстановления наших федераций легкой атлетики и Паралимпийского комитета. Ведь соответствующие международные структуры так и написали в своих «дорожных картах»: ни легкоатлеты, ни паралимпийцы не вернутся на мировую арену, пока РУСАДА не получит полное соответствие от ВАДА. Тут, кстати, возникает вопрос как минимум к руководителям Всероссийской федерации легкой атлетики. До старта чемпионата мира остается еще полтора месяца, и теоретически мы еще можем побороться за право выступить там как команда, под собственным флагом. Если дело восстановления ВФЛА упирается только в полноценную работу РУСАДА, не пришло ли время обратиться в международную федерацию (ИААФ) и указать им, что по факту это требование выполнено? В России уже заработало собственное антидопинговое агентство, и отстранять сборную от чемпионата мира только потому, что аудиторы ВАДА закончат свою работу в сентябре, по меньшей мере, странно.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ДЛЯ РУСАДА

Несмотря на понятный оптимизм, в процессе полного восстановления РУСАДА заложено еще несколько опасных подводных камней. У нашего агентства по-прежнему нет генерального директора, а его обязанности исполняет бывший бухгалтер. Если мы хотим справиться с обширными планами по количеству проб, необходимо в самое ближайшее время найти для РУСАДА грамотного менеджера. Иначе агентство просто не успеет протестировать нужное количество спортсменов. А ведь параллельно нужно еще с нуля обучать допинг-офицеров, планировать тестирование таким образом, чтобы избегать ляпов, постоянно контактировать с ВАДА и международными экспертами… Если эта работа будет провалена, шаг навстречу со стороны ВАДА мало что нам даст, и уже осенью все вернется на круги своя.

При этом не стоит забывать, что речь идет об организации, которая уже полтора года работала менее чем на 50 процентов своей мощности. В РУСАДА заметно обновился штат сотрудников, но новые люди пока просто не имели возможности проявить себя в полную силу. Вероятнее всего, первое время российские допинг-офицеры будут работать в паре с иностранными коллегами, чтобы получить нужную квалификацию. И только после восстановления РУСАДА уже смогут работать полностью самостоятельно.

Не упрощает ситуации и тот факт, что Московская антидопинговая лаборатория пока так и не вернула себе статуса соответствия ВАДА. Более того, речи о том, что это произойдет в ближайшее время, даже не идет. Значит, взятые сотрудниками РУСАДА пробы будут по-прежнему анализироваться в зарубежных лабораториях. А это означает сложную логистику, не говоря уж о финансовой стороне вопроса.