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https://sport.mail.ru/news/olympics/30209726/
27 июня 2017, 20:42 | Олимпизм | ТАСС

МПК назвал важным решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международный паралимпийский комитет (МПК) считает важным решение допустить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к проведению и планированию допинг-тестов. Об этом ТАСС заявил главный менеджер МПК по связям с общественностью Рафаэль де Альбукерке Маранхао.

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Ранее WADA допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Международный паралимпийский комитет приветствует новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство разрешило Российскому антидопинговому агентству возобновить допинг-контроль. Несмотря на то, что это важный шаг вперед в восстановлении антидопинговой системы в России, еще предстоит выполнить ряд критериев восстановления [включая полное восстановление РУСАДА] до того, как МПК может принять какое-либо решение о восстановлении Паралимпийского комитета России», — сказал собеседник агентства.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года в Рио-де- Жанейро.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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