МПК назвал важным решение о допуске РУСАДА к проведению допинг-тестов
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международный паралимпийский комитет (МПК) считает важным решение допустить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к проведению и планированию
допинг-тестов. Об этом ТАСС заявил главный менеджер МПК по связям с общественностью Рафаэль де Альбукерке Маранхао.
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Ранее WADA допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию
«Международный паралимпийский комитет приветствует новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство разрешило Российскому антидопинговому агентству возобновить
Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года в Рио-де- Жанейро.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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