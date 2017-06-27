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27 июня 2017, 18:33 | Олимпизм | ТАСС

Жуков отметил важность допуска РУСАДА к тестированию в свете предстоящих Игр-2018

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил важность решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по допуску к планированию и допинг-тестированию в свете предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом глава ОКР сообщил ТАСС.

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Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Безусловно, это поможет подготовке российских олимпийцев к Играм-2018, поскольку теперь наша российская лаборатория сможет проводить заборы проб в большем объеме, в том числе и на внутренних стартах, — подчеркнул Жуков. — Что же касается восстановления Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, то в дорожной карте по восстановлению есть пункт и о работе РУСАДА».

Жуков назвал решение WADA важнейшим шагом в процессе восстановления российской антидопинговой организации. «Это очень важный шаг в процессе полного восстановления РУСАДА. Ведь по сути сейчас оно может выполнять главную функцию антидопинговых агентств — планирование и тестирование. Надеемся, что к ноябрю РУСАДА будет полностью восстановлено как антидопинговое агентство», — сказал глава ОКР.

Как сообщается в релизе WADA, организация проведет полный аудит деятельности РУСАДА в сентябре 2017 года.
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Релиз: WADA в сентябре проведет полный аудит антидопинговых операций РУСАДА

Релиз: WADA в сентябре проведет полный аудит антидопинговых операций РУСАДА

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило в «дорожную карту» по восстановлению аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полную проверку всех антидопинговых операций РУСАДА, сообщается в релизе на сайте WADA.
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