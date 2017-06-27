Релиз: WADA в сентябре проведет полный аудит антидопинговых операций РУСАДА

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Ранее во вторник WADA объявила о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Как отмечается, проведение аудита РУСАДА предварительно намечено на сентябрь 2017 года.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Согласно дорожной карте WADA, РУСАДА при соблюдении всех требований может полностью восстановить свой статус в ноябре.

По итогам заседания совета учредителей WADA 18 мая текущего года в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых был уход Елены Исинбаевой с поста главы набсовета организации. Во вторник главой набсовета РУСАДА стал Александр Ивлев.