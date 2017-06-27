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27 июня 2017, 16:59 | Олимпизм | Р-Спорт

Релиз: WADA в сентябре проведет полный аудит антидопинговых операций РУСАДА

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило в «дорожную карту» по восстановлению аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полную проверку всех антидопинговых операций РУСАДА, сообщается в релизе на сайте WADA.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) включило в дорожную карту по восстановлению аккредитации Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) полную проверку всех антидопинговых операций <span class=error>РУСАДА</span> сообщается в <span class=error>релизе</span> на сайте <span class=error>WADA</span>. Увеличить
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Ранее во вторник WADA объявила о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-проб под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Как отмечается, проведение аудита РУСАДА предварительно намечено на сентябрь 2017 года.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Согласно дорожной карте WADA, РУСАДА при соблюдении всех требований может полностью восстановить свой статус в ноябре.

По итогам заседания совета учредителей WADA 18 мая текущего года в Монреале было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых был уход Елены Исинбаевой с поста главы набсовета организации. Во вторник главой набсовета РУСАДА стал Александр Ивлев.
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Риди: Допуск РУСАДА к тестированию — важный шаг к восстановлению организации

Риди: Допуск РУСАДА к тестированию — важный шаг к восстановлению организации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Возобновление тестирования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) является серьезным шагом на пути к полному восстановлению деятельности организации. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, которого цитирует пресс-служба организации.
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