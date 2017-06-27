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Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг- тестированию под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Несмотря на то, что еще предстоит многое сделать, WADA признает ключевой проделанную работу, — сказал Риди. — Возобновление тестирования является важным шагом на пути к восстановлению деятельности РУСАДА. Мы призываем России продолжать работу в интересах “чистых” спортсменов во всем мире».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.