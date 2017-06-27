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https://sport.mail.ru/news/olympics/30207342/
27 июня 2017, 16:58 | Олимпизм | ТАСС

Риди: Допуск РУСАДА к тестированию — важный шаг к восстановлению организации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Возобновление тестирования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) является серьезным шагом на пути к полному восстановлению деятельности организации. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, которого цитирует пресс-служба организации.

Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг- тестированию под наблюдением Британского антидопингового агентства. Увеличить
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Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг- тестированию под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

«Несмотря на то, что еще предстоит многое сделать, WADA признает ключевой проделанную работу, — сказал Риди. — Возобновление тестирования является важным шагом на пути к восстановлению деятельности РУСАДА. Мы призываем России продолжать работу в интересах “чистых” спортсменов во всем мире».

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило в «дорожную карту» по восстановлению аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полную проверку всех антидопинговых операций РУСАДА, сообщается в релизе на сайте WADA.
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