Риди: Допуск РУСАДА к тестированию — важный шаг к восстановлению организации
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Возобновление тестирования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) является серьезным шагом на пути к полному восстановлению деятельности организации. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, которого цитирует
пресс-служба организации.
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Во вторник WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг- тестированию под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).
«Несмотря на то, что еще предстоит многое сделать, WADA признает ключевой проделанную работу, — сказал Риди. — Возобновление тестирования является важным шагом на пути к восстановлению деятельности РУСАДА. Мы призываем России продолжать работу в интересах “чистых” спортсменов во всем мире».
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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