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27 июня 2017, 16:26 | Олимпизм | ТАСС

WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKAD

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

<em>МОСКВА 27 июня. /ТАСС/.</em> Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) объявило о допуске Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) к тестированию и планированию <nobr>допинг-тестов</nobr> под наблюдением Британского антидопингового агентства (<span class=error>UKAD</span>). Увеличить
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«WADA объявляет, что агентство и комиссия по соответствию разрешают Российскому антидопинговому агентству планировать и координировать допинг-тестирования. РУСАДА уполномочено делать это, используя своих подготовленных должностных лиц по допинг-контролю под руководством назначенных WADA международных экспертов и Британского антидопингового агентства», — говорится в сообщении.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
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27 июня

WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKAD

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