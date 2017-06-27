Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачами

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В мае нынешнего года Исинбаева покинула этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ивлев, который до 31 мая был ее заместителем, временно стал исполнять обязанности председателя набсовета, а 27 июня был единогласно избран на эту должность.

«За то время, что мы успели вместе поработать, могу сказать, что Ивлев внушает доверие, это вдумчивый, внимательный, сдержанный, профессиональный человек, который предлагает грамотные решения, — отметила Исинбаева. — Его избрание на пост председателя вполне логично, и оно — в интересах РУСАДА, которое остается единой командой с общими задачами».

Исинбаева отметила, что принятое решение приблизит организацию к полному восстановлению. «Все шаги, что сейчас предпринимает РУСАДА, понемногу приближает его к полному восстановлению, чтобы оно могло автономно функционировать и тестировать наших спортсменов. Избрание Ивлева — один из таких шагов. Мы действуем в интересах нашего спорта, наших спортсменов, наших побед», — сказала она.

Заместителем Ивлева стал член наблюдательного совета, академик РАМН Владимир Чехонин. Исинбаева остается членом наблюдательного совета (кандидатура от Олимпийского комитета России), также в него входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.

WADA признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.