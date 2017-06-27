Регионы России выбирают юных посланников ГТО

В ряде субъектов России этот вопрос уже решен. Например, от Московской области в «Артек» поедет команда города Дзержинский, которая заняла первое место на региональном этапе летнего фестиваля ГТО. За право участия в финале сразились 45 команд городов и районов Подмосковья. Второе место занял Егорьевск, третье — Подольск.

«Считаю, что для победителей это прекрасная награда — защищать честь своего региона на всероссийском уровне в легендарном лагере “Артек”. Желаю команде Дзержинского удачи, уверен, что ребята достойно представят на соревнованиях в Крыму Московскую область», — прокомментировал решение министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков.

Летний фестиваль ГТО в ПодмосковьеИначе подошли к решению вопроса в Красноярском крае, где и сам фестиваль ГТО муниципального и регионального этапов в этом году прошел в новом формате. Впервые участие в нем приняли не только дети школьного возраста, но и взрослые, — более 400 человек и 46 команд.

«Каждая сборная состояла из школьников 11−15 лет и взрослых от 30 до 59 лет. И так как фестиваль объединил разные поколения, случалось, что за свои районы и города люди выступали целыми семьями. Например, в команду Железнодорожного района Красноярска в полном составе вошла семья Савчук: Ирина и Андрей с сыновьями Олегом и Никитой 11-ти и 13-ти лет. Как объяснила мама, дети активные, занимаются легкой атлетикой, и они с мужем решили их поддержать. И даже потренировались перед фестивалем — бегали, плавали…», — рассказала «Р-Спорт» руководитель регионального оператора ГТО Валентина Макогончук.

Команды Красноярского края, региональный фестиваль ГТОПо ее словам, первыми в общем зачете края стал Зеленогорск, команда Советского района Красноярска и сборная Лесосибирска. Победители и призеры были определены и в личном зачете.

«По итогам фестиваля мы составили расширенный список участников 3 и 4 возрастных ступеней ГТО, которые стали претендентами на место в команде Красноярского края для выступления в финале Всероссийский фестиваля комплекса ГТО среди школьников. На сегодня команда сформирована, у нас есть свои звезды, есть резерв, ребята готовятся, и мы обязательно проведем для них сборы, чтобы они улучшили свои результаты и почувствовали себя настоящей командой», — поделилась Макогончук.

«Артек» примет участников фестиваля осенью — с 18 октября по 8 ноября. Помимо испытаний ГТО, юных спортсменов ждет учеба, творческие конкурсы и встречи, насыщенная экскурсионная программа.

Муниципальный этап фестиваля ГТО в городе Канске.