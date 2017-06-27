Ивлев: Исинбаева никуда не ушла и как член набсовета РУСАДА вовлечена в его работу
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт, Артем Калинин. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева никуда не ушла, она является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и полностью вовлечена в его работу, заявил председатель набсовета агентства Александр Ивлев.
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Ивлев занял пост исполняющего обязанности главы набсовета РУСАДА 31 мая, после того как Исинбаева покинула пост главы органа по требованию WADA. Совет учредителей WADA в мае объявил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых является уход Исинбаевой с поста главы набсовета. Во вторник Ивлев был избран на пост председателя набсовета.
«Исинбаева никуда не ушла, она полностью вовлечена в нашу работу, являясь членом набсовета РУСАДА», — сказал Ивлев журналистам.
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