Ивлев: Исинбаева никуда не ушла и как член набсовета РУСАДА вовлечена в его работу

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Ивлев занял пост исполняющего обязанности главы набсовета РУСАДА 31 мая, после того как Исинбаева покинула пост главы органа по требованию WADA. Совет учредителей WADA в мае объявил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых является уход Исинбаевой с поста главы набсовета. Во вторник Ивлев был избран на пост председателя набсовета.

«Исинбаева никуда не ушла, она полностью вовлечена в нашу работу, являясь членом набсовета РУСАДА», — сказал Ивлев журналистам.