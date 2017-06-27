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https://sport.mail.ru/news/olympics/30203558/
27 июня 2017, 13:09 | Олимпизм | Р-Спорт

Ивлев: Исинбаева никуда не ушла и как член набсовета РУСАДА вовлечена в его работу

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева никуда не ушла, она является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и полностью вовлечена в его работу, заявил председатель набсовета агентства Александр Ивлев.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин.</em> Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом член МОК Елена Исинбаева никуда не ушла она является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) и полностью вовлечена в его работу заявил председатель <span class=error>набсовета</span> агентства Александр <span class=error>Ивлев</span>. Увеличить
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Ивлев занял пост исполняющего обязанности главы набсовета РУСАДА 31 мая, после того как Исинбаева покинула пост главы органа по требованию WADA. Совет учредителей WADA в мае объявил, что РУСАДА для полного восстановления в правах необходимо выполнить четыре критерия, ключевым из которых является уход Исинбаевой с поста главы набсовета. Во вторник Ивлев был избран на пост председателя набсовета.

«Исинбаева никуда не ушла, она полностью вовлечена в нашу работу, являясь членом набсовета РУСАДА», — сказал Ивлев журналистам.
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Олимпийский комитет России поддерживает избрание Ивлева председателем набсовета РУСАДА

Олимпийский комитет России поддерживает избрание Ивлева председателем набсовета РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский комитет России (ОКР) поддерживает избрание Александра Ивлева председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил президент ОКР Александр Жуков.
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