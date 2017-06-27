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27 июня 2017, 13:08 | Олимпизм | ТАСС

Олимпийский комитет России поддерживает избрание Ивлева председателем набсовета РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский комитет России (ОКР) поддерживает избрание Александра Ивлева председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС заявил президент ОКР Александр Жуков.

По словам главы ОКР Александра Жукова Ивлев ответственный человек с большим опытом. Увеличить
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Ранее Александр Ивлев, являющийся управляющим партнером компании Ernst&Young, был избран на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА. Его заместителем стал член наблюдательного совета и академик РАМН Владимир Чехонин.

«Мы как соучредители поддерживаем избрание Ивлева, это хорошая кандидатура. Это ответственный человек с большим опытом», — сказал Жуков.

В мае пост главы набсовета по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.

В совет, помимо Исинбаевой (кандидатура от Олимпийского комитета России), Ивлева и Чехонина входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.
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МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева никуда не ушла, она является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и полностью вовлечена в его работу, заявил председатель набсовета агентства Александр Ивлев.
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