Хрычиков: Восстановление ПКР зависит от ситуации с РУСАДА

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«Что касается паралимпийцев, то тут все напрямую зависит от РУСАДА. Решение [о возможности возвращения членского мандата в Международном паралимпийском комитете] будет принято по результатам процедуры восстановления ПКР. Очевидно, что восстановление в правах РУСАДА может позитивно повлиять на этот процесс», — сказал Хрычиков.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.