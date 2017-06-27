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27 июня 2017, 13:06 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Минспорт РФ будет всячески помогать новому главе набсовета РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта окажет всяческое содействие новому главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александру Ивлеву. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Ивлев, который является управляющим партнером компании Ernst&Young, был во вторник избран главой наблюдательного совета на заседании организации.

«Желаю ему успеха, это важнейшая организация, которая отвечает за организацию всей антидопинговой политики в стране — сейчас у нее важнейший период реорганизации, — сказал Колобков. — Надеюсь, что его опыт, знания позволят ему взаимодействовать с WADA [Всемирное антидопинговое агентство — прим. ТАСС] по скорейшему восстановлению: уверен, ему это по силам. Желаем ему успеха и будем с ним совместно работать над решением этих задач».

«Предстоят важнейшие шаги, все прописано в дорожной карте. Надеюсь, что в ближайшее время организация получит возможность планирования и тестирования. Тем более, что вся подготовительная работа уже проведена», — добавил он.

В мае этот пост по требованию WADA покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета. Помимо Исинбаевой (кандидатура от Олимпийского комитета России), Ивлева и заместителя главы наблюдательного совета, академика РАМН Владимира Чехонина в совет входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.
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МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член МОК Елена Исинбаева никуда не ушла, она является членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и полностью вовлечена в его работу, заявил председатель набсовета агентства Александр Ивлев.
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