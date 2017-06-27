Колобков: Минспорт РФ будет всячески помогать новому главе набсовета РУСАДА

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Ивлев, который является управляющим партнером компании Ernst&Young, был во вторник избран главой наблюдательного совета на заседании организации.

«Желаю ему успеха, это важнейшая организация, которая отвечает за организацию всей антидопинговой политики в стране — сейчас у нее важнейший период реорганизации, — сказал Колобков. — Надеюсь, что его опыт, знания позволят ему взаимодействовать с WADA [Всемирное антидопинговое агентство — прим. ТАСС] по скорейшему восстановлению: уверен, ему это по силам. Желаем ему успеха и будем с ним совместно работать над решением этих задач».

«Предстоят важнейшие шаги, все прописано в дорожной карте. Надеюсь, что в ближайшее время организация получит возможность планирования и тестирования. Тем более, что вся подготовительная работа уже проведена», — добавил он.