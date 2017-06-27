Ивлев избран председателем наблюдательного совета РУСАДА

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Выборы прошли во вторник на заседании наблюдательного совета РУСАДА в Москве.

В мае этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.