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27 июня 2017, 10:28 | Олимпизм | ТАСС

Ивлев избран председателем наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев избран на пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В мае этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Увеличить
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Выборы прошли во вторник на заседании наблюдательного совета РУСАДА в Москве.

В мае этот пост по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) покинула олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Ивлев, который до 31 мая был заместителем Исинбаевой, после ее ухода временно исполнял обязанности председателя набсовета.
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Новости Олимпийских игр

Исинбаева не примет участия в заседании наблюдательного совета РУСАДА

Исинбаева не примет участия в заседании наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева по причине занятности не примет участия в заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором пройдут выборы главы органа. Об этом ТАСС сообщил член набсовета, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.
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