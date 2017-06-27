РУСАДА выберет нового председателя наблюдательного совета вместо Исинбаевой

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В настоящее время обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА исполняет управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев, который до 31 мая являлся заместителем Исинбаевой. В состав наблюдательного совета РУСАДА также входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков (его предложило WADA). Членами совета также являются герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский и врач, академик РАМН Владимир Чехонин.

Первое заседание наблюдательного совета РУСАДА в этом составе состоялось в марте 2017 года.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для того, чтобы иметь возможность проводить самостоятельное допинг- тестирование и планирование заборов допинг-тестов. Одно из требований заключалось в том, чтобы глава наблюдательного совета не являлся представителем Олимпийского или Паралимпийского комитетов России или Министерства спорта РФ. Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не могла считаться независимым лицом.

Процедуру регистрации в Министерстве юстиции РФ прошел новый устав РУСАДА, согласно которому появилась возможность провести выборы нового председателя наблюдательного совета. Ожидалось, что выборы пройдут 31 мая, однако они были отложены до утверждения устава в Минюсте.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.