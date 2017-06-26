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https://sport.mail.ru/news/olympics/30189471/
26 июня 2017, 10:29 | Олимпизм | ТАСС

Четыре иранских спортсмена дисквалифицированы за допинг

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Национальное антидопинговое агентство Ирана дисквалифицировало на четыре года четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает газета The Iran Times.

Положительный результат на анаболический стероид метандиенон дали пробы футболиста Хабиба Гордани и ватерполиста Арьяна Пехама. Баскетболист Мохсен Резайи и гандболист Хамед Солеймани дисквалифицированы за другой анаболик — станозолол.
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Пресс-служба МОК подтвердила слова Баха о возможных санкциях против российского спорта

Пресс-служба МОК подтвердила слова Баха о возможных санкциях против российского спорта

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердила слова президента организации Томаса Баха о возможных санкциях в отношении российского спорта, о чем он говорил в интервью газете «Нью-Йорк таймс». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
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