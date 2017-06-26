Четыре иранских спортсмена дисквалифицированы за допинг

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердила слова президента организации Томаса Баха о возможных санкциях в отношении российского спорта, о чем он говорил в интервью газете «Нью-Йорк таймс». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.