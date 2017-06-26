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26 июня 2017, 7:41 | Олимпизм | ТАСС

МLS и NFL поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Главная лига бейсбола (MLB), Главная лига футбола (МLS) и Национальная футбольная лига (NFL) поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает портал Around the rings со ссылкой на пресс-релиз заявочного комитета Лос-Анджелеса.

Также поддержку заявке выразила Главная лига бейсбола (MLB) Увеличить
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В заявлении комитета отмечается, что партнерство с ведущими спортивными лигами поможет обеспечить к ОИ-2024 самые современные спортивные площадки для всех видов соревнований, а также будет соответствовать рекомендации, содержащейся в «Олимпийской повестке 2020», согласно которой Олимпийское движение должно наладить сотрудничество с профессиональными лигами.

Ранее заявку Лос-Анджелеса поддержали Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA).

На проведение Олимпиады-2024 также претендует Париж. Выборы столицы Игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.
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