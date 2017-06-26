МLS и NFL поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024

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В заявлении комитета отмечается, что партнерство с ведущими спортивными лигами поможет обеспечить к ОИ-2024 самые современные спортивные площадки для всех видов соревнований, а также будет соответствовать рекомендации, содержащейся в «Олимпийской повестке 2020», согласно которой Олимпийское движение должно наладить сотрудничество с профессиональными лигами.

Ранее заявку Лос-Анджелеса поддержали Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA).

На проведение Олимпиады-2024 также претендует Париж. Выборы столицы Игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.