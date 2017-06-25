Эммануэль Макрон: Все французы хотят Олимпиады
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил полную поддержку кандидатуре Парижа в качестве
города-хозяина Олимпиады-2024. Глава государства принял активное участие в праздновании Дня Олимпийских игр, которое проходило во Франции.
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— Мне нравится объединяющий дух Олимпиады, — цитирует AFP Макрона. — Но когда я участвую в
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