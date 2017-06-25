Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30182408/
25 июня 2017, 9:35 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Эммануэль Макрон: Все французы хотят Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил полную поддержку кандидатуре Парижа в качестве города-хозяина Олимпиады-2024. Глава государства принял активное участие в праздновании Дня Олимпийских игр, которое проходило во Франции.

Президент Франции <span class=error>Эммануэль</span> <span class=error>Макрон</span> выразил полную поддержку кандидатуре Парижа в качестве <nobr>города-хозяина</nobr> Олимпиады-2024. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мне нравится объединяющий дух Олимпиады, — цитирует AFP Макрона. — Но когда я участвую в чем-то, то предпочитаю выигрывать. Мы хотим провести Олимпиаду-2024. Думаю, что Париж поддерживает вся наша страна. Важно послать такой сигнал членам МОК. Все французы хотят этой Олимпиады.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Терентьев: Слова Петерссона о возврате ПКР в IPC отражают позицию EPC

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Заявление кандидата на пост президента Международного паралимпийского комитета (IPC) датчанина Йона Петерссона о необходимости восстановить Паралимпийский комитет России (ПКР) в правах и вернуть его в паралимпийское движение в большей степени отражает позицию членов Европейского паралимпийского комитета (EPC), заявил агентству «Р-Спорт» член исполкома ПКР и совета спортсменов IPC, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.
Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Валерий Карпин: "Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола"

"Чикаго" обменял Панарина

Пресс-атташе сборной рассказал историю фото Роналду и Черчесова