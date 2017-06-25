Эммануэль Макрон: Все французы хотят Олимпиады

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— Мне нравится объединяющий дух Олимпиады, — цитирует AFP Макрона. — Но когда я участвую в чем-то, то предпочитаю выигрывать. Мы хотим провести Олимпиаду-2024. Думаю, что Париж поддерживает вся наша страна. Важно послать такой сигнал членам МОК. Все французы хотят этой Олимпиады.