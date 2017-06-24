Терентьев: Слова Петерссона о возврате ПКР в IPC отражают позицию EPC
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Заявление кандидата на пост президента Международного паралимпийского комитета (IPC) датчанина Йона Петерссона о необходимости восстановить Паралимпийский комитет России (ПКР) в правах и вернуть его в паралимпийское движение в большей степени отражает позицию членов Европейского паралимпийского комитета (EPC), заявил агентству «Р-Спорт» член исполкома ПКР и совета спортсменов IPC, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.
IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Исполком IPC 22 мая 2017 года отметил прогресс ПКР в процессе восстановления членства и выполнения дорожной карты, но единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Президент IPC Филип Крэйвен объявил, что судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре после заседания исполкома IPC.
Петерссон в пятницу в интервью Insidethegames заявил, что ПКР необходимо вернуть в паралимпийское движение. Выборы нового главы IPC пройдут 8 сентября в
«Наверное, заявление Петерссона основано на том, как в последнее время обсуждался вопрос на правлении Европейского паралимпийского комитета, — сказал по телефону Терентьев. — На том, как европейские страны относятся к восстановлению Паралимпийского комитета России в международном движении. Любой кандидат будет искать поддержку своей программы и посмотрим, как выскажутся другие претенденты на пост президента IPC.
«И вызывает большую настороженность очень опасное недавнее интервью президента МОК Томаса Баха, которое дает плохой сигнал IPC и тем кандидатам, которые сейчас формируют свои программы, — подчеркнул собеседник агентства. — Будем надеяться, что Петерссон высказал свою взвешенную позицию позже слов Баха».
Бах в четверг в интервью New York Times заявил, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи могут быть применены не позднее октября. В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами.
Утверждалось, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
Решение — за руководством IPC.
«Петерссон — один из достаточно сильных претендентов для того, чтобы биться за пост президента IPC, — считает Терентьев. — Полагаю, что и в программах других кандидатов в той или иной мере будет звучать вопрос о восстановлении членства ПКР. Хотя мы все понимаем, что большее влияние на восстановление членства окажут решения комиссий МОК. Поэтому больше остается шансов на то, как проявят принципиальность члены правления IPC, заседание которого пройдет перед генеральной ассамблеей».
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