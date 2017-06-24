Терентьев: Слова Петерссона о возврате ПКР в IPC отражают позицию EPC

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Исполком IPC 22 мая 2017 года отметил прогресс ПКР в процессе восстановления членства и выполнения дорожной карты, но единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. Президент IPC Филип Крэйвен объявил, что судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится в сентябре после заседания исполкома IPC.

Петерссон в пятницу в интервью Insidethegames заявил, что ПКР необходимо вернуть в паралимпийское движение. Выборы нового главы IPC пройдут 8 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) на генеральной ассамблее организации. Датчанин, являющийся одним из четырех кандидатов на пост главы IPC, ранее возглавлял EPC.

«Наверное, заявление Петерссона основано на том, как в последнее время обсуждался вопрос на правлении Европейского паралимпийского комитета, — сказал по телефону Терентьев. — На том, как европейские страны относятся к восстановлению Паралимпийского комитета России в международном движении. Любой кандидат будет искать поддержку своей программы и посмотрим, как выскажутся другие претенденты на пост президента IPC. Все-таки решение IPC в большей степени зависит от позиции двух независимых комиссий, созданных Международным паралимпийским комитетом (МОК) для изучения выводов комиссии Макларена».

«И вызывает большую настороженность очень опасное недавнее интервью президента МОК Томаса Баха, которое дает плохой сигнал IPC и тем кандидатам, которые сейчас формируют свои программы, — подчеркнул собеседник агентства. — Будем надеяться, что Петерссон высказал свою взвешенную позицию позже слов Баха».

Бах в четверг в интервью New York Times заявил, что санкции в отношении российского спорта за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи могут быть применены не позднее октября. В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами.

Утверждалось, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Также было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Российские власти отрицают данные утверждения. МОК создал две комиссии для расследования в отношении России.

Решение — за руководством IPC.

«Петерссон — один из достаточно сильных претендентов для того, чтобы биться за пост президента IPC, — считает Терентьев. — Полагаю, что и в программах других кандидатов в той или иной мере будет звучать вопрос о восстановлении членства ПКР. Хотя мы все понимаем, что большее влияние на восстановление членства окажут решения комиссий МОК. Поэтому больше остается шансов на то, как проявят принципиальность члены правления IPC, заседание которого пройдет перед генеральной ассамблеей».